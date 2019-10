De Graafschap wint kraker in KKD; Traoré schittert bij Jong Ajax

De Graafschap heeft maandagavond de kraker tegen NAC Breda in winst weten om te zetten. De ploeg van Mike Snoei stond lange tijd tegen tien man te voetballen en kon met moeite de drie punten binnenhalen: 1-2. Door de zege klimt De Graafschap naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie en passeert het NAC. Tegelijkertijd won Jong Ajax met overtuigende cijfers van Jong FC Utrecht, mede door een hattrick van Lassina Traoré: 4-0.

NAC Breda – De Graafschap 1-2

De Graafschap kende een bliksemstart en stond al na een minuut spelen op voorsprong. Daryl van Mieghem werd na balverlies van NAC op het middenveld de diepte ingestuurd en passeerde vervolgens doelman Nick Olij: 0-1. Na een enerverende openingsfase viel er lange tijd weinig te beleven in het Rat Verlegh Stadion. Beide ploegen zorgden voor weinig actie, tot vlak voor rust. Javier Vet maakte 0-2 door hard in de kruising te schieten, waarna NAC ook nog eens met tien man verder moest. Arno Verschueren ging hard in op Vet en kreeg meteen rood van arbiter Joey Kooij. In de tweede helft kwam NAC nog knap op 1-2 dankzij Huseyin Dogan, maar daar bleef het bij, ondanks mogelijkheden voor de thuisploeg.

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 4-0

Jong Ajax had maandagavond op Sportcomplex De Toekomst geen kind aan Jong FC Utrecht. Lassina Traoré schoot al na een kwartier oog in oog met keeper David Jensen raak. Vijf minuten later haalde Jurgen Ekkelenkamp in vrijstaande positie hard uit: 2-0. Utrecht-aanvaller Vaclav Cerny speelde voor het eerst tegen zijn oude club en deed van zich spreken met meerdere pogingen, maar had geen geluk in de afronding. In de tweede helft kon Traoré na een mispeer van Jensen in een leegstaand doel de 3-0 binnen tikken en even later was ook de 4-0 uit de rebound een koud kunstje voor de spits uit Burkina Faso. Traoré had bijna zijn vierde gemaakt, maar kopte tegen de lat. Hassane Bandé maakte enkele minuten voor tijd zijn eerste minuten voor Ajax, nadat hij bijna anderhalf jaar uit de roulatie was.

Jong AZ - NEC 0-2

Jong AZ had vanaf het begin weinig in de melk te brokkelen in Alkmaar, al duurde het even voordat NEC echt op stoom kwam. De ploeg van trainer François Gesthuizen was in de eerste helft het gevaarlijkst via Zian Flemming, die de paal raakte. Na rust bleven de Nijmegenaren de betere ploeg en kregen ze een penalty nadat Ole ter Haar Romeny werd vastgehouden. Flemming faalde vanaf elf meter niet. Even later besliste Anthony Musaba met een kopbal de wedstrijd: 0-2.

Jong PSV - FC Eindhoven 2-1

De Eindhovense derby is in extremis een prooi geworden voor Jong PSV. In een gelijkopgaande eerste helft kregen de beloften van PSV vlak voor rust een penalty na een overtreding van Moses Makasi, die door Cyril Ngonge werd benut. Diep in de tweede helft wist Eindhoven op gelijke hoogte te komen. Een verre inworp van Collin Seedorf werd in eerste instantie weggewerkt, maar de rebound kon door Bart Biemans hard, buiten bereik van Mike van de Meulenhof tegen de touwen worden gejaagd: 1-1. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, maar in de blessuretijd bezorgde Robin Schoonbrood de thuisploeg alsnog de overwinning.