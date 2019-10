Neymar hoopt op vergeving van PSG-fans: ‘Het is net als met een relatie’

Neymar heeft goede hoop dat de supporters van Paris Saint-Germain hem op termijn weer in de armen sluiten. De Braziliaan maakte zich niet populair bij de PSG-fans door opzichtig te flirten met een vertrek uit Parijs en werd dit seizoen veelvuldig en massaal uitgefloten in het Parc des Princes.

"Ik ben een professional en ik ga honderd procent mijn best doen voor PSG", zegt Neymar tegenover RMC Sport. De vleugelspits maakte begin september zijn rentree voor PSG na een lange enkelblessure, maar hoefde absoluut niet te rekenen op de steun van zijn eigen fans. "Dat is normaal. Ik begrijp wat ze voelen, maar ik vraag van ze om ook begrip voor mij te tonen."

Neymar probeert zijn vertrekwens van afgelopen zomer uit te leggen. "Als je niet gelukkig bent, probeer je ergens anders heen te gaan, wat voor werk je ook doet. Ik wilde vertrekken, maar uiteindelijk ben ik gebleven en zoals ik zei, ga ik mijn best doen. Het is een beetje zoals een relatie tussen een man en een vrouw: ruzie maakt deel uit van de relatie, maar dan sluit je vrede en komt de liefde terug."

De Zuid-Amerikaan zegt verder dat de sfeer in de selectie van PSG goed is. "Er zijn dit jaar weer meer mensen met wie ik goed kan praten. Het is een geweldig team. Je hebt niet met iedereen een geweldige band, hoogstens met twee of drie spelers, maar het gaat om een goede werksfeer." Met Kylian Mbappé kan Neymar goed opschieten. "We gaan zowel op als buiten het veld goed met elkaar om. Het hele team profiteert daarvan."