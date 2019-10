Van der Gijp fileert tv-optreden Makkelie: ‘Wat was-ie nou aan het lullen?’

René van der Gijp heeft geen goed woord over voor het tv-optreden van Danny Makkelie zondagavond in Studio Voetbal. De scheidsrechter verdedigde in het praatprogramma van de NOS zijn beslissingen die hij zaterdag nam tijdens FC Utrecht - PSV (3-0), maar volgens Van der Gijp kwam dat allerminst sterk over.

"Ik dacht: waar zit ik nou in godsnaam naar te kijken? Wat was die Makkelie nou aan het lullen, man? Over van alles en nog wat", zegt Van der Gijp in Veronica Inside. Makkelie miste de rode kaarten van Nick Viergever en Jorrit Hendrix, maar gaf die op advies van de VAR alsnog. "Als hij nou gewoon zegt: 'Dit was zeker niet mijn sterkste optreden. Erger nog: dit was mijn allerslechtste optreden.' Dan was je klaar."

Danny Makkelie geeft Nick Viergever rood bij FC Utrecht - PSV.

Van der Gijp stelt vast dat Makkelie zijn fouten niet wilde toegeven. "Hij was aan het zeuren en aan het draaien. Hij had die linksback (Michal Sadílek van PSV, red.) na twintig seconden natuurlijk gewoon een gele kaart moeten geven. Daarna is hij gaan marchanderen. Utrecht-spelers hadden geel moeten hebben, die kregen geen geel... Hij floot ontiegelijk slecht. Maar dat geeft niet, als scheidsrechter kun je ook weleens een slecht avondje hebben."

Makkelie liet Denzel Dumfries met geel op zak wegkomen met een handsbal. "Die Dumfries moet gewoon een tweede gele kaart krijgen", aldus Van der Gijp. "Dan gaat hij lullen over: 'Het was nog ver weg naar het doel.' Ja, dat snap ik ook nog wel. En met Steven Berghuis (een paar weken geleden tegen AZ, waar Makkelie bij betrokken was als VAR, red.) had hij 'de snelheid verkeerd ingeschat'. Nee, hij had alles verkeerd ingeschat, niet alleen de snelheid. Wat een slecht tv-optreden van die man zeg, vreselijk."