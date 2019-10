Dirk Kuyt onder vuur: ‘Hij zal heel snel moeten horen dat dat niet kan’

Willem van Hanegem haalde maandag uit naar Dirk Kuyt. Eerstgenoemde icoon van Feyenoord stelde dat de oud-spits soms afwezig is op de training van de Onder-19 van de Rotterdammers om bij andere gelegenheden aanwezig te zijn. Rob Baan, voormalig technisch directeur van Feyenoord, reageert maandagavond verbaasd op de column van De Kromme.

"Bij Rangers-uit moest en zou hij naar Steven Gerrard gaan", aldus Van Hanegem. "Bij FC Porto-thuis schrapte hij een training van zijn elftal. In de interlandperiode oefende het team niet, want Dirk moest met oud-ploeggenoten voetballen in Liverpool en Hamburg. Prima hoor, maar als je trainer bent van een elftal dat op korte termijn de hoofdmacht van Feyenoord moet aanvullen of zelfs versterken, moet je dáár mee bezig zijn", zo stelde Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

Baan stelt dat Kuyt beter moet handelen. "Als het waar is", benadrukt hij bij RTV Rijnmond. "Het is al heel opvallend dat Willem dat weet. Ik neem niet aan dat hij bij alle trainingen aanwezig is, dus iemand heeft hem dat ingefluisterd. Kuyt zal ook weten dat hij dat niet te vaak moet doen. Het is een enorm populaire speler, maar als je meerdere keren wegblijft van je eigen training, zal hij heel snel moeten horen dat dat niet kan."

Baan is daarnaast kritisch op enkele recente transfers van de leiding van Feyenoord. "Van Liam Kelly en George Johnston mogen we concluderen dat dat ze niet zijn. Dat zijn al twee spelers teveel die je binnenhaalt. Als je zelf jeugdspelers wil opleiden, dan moet je ze juist voor dit soort posities brengen en de kans geven. Maar Sjaak was ad interim, dan kun je geen beleid maken."