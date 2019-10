Nederland hofleverancier bij Ballon D'or-nominaties met weinig verrassingen

France Football heeft maandagavond de dertig kanshebbers op de Ballon D'Or 2019 bekendgemaakt. Virgil van Dijk is samen met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi een van de belangrijkste kanshebbers op de eretitel, die vorig jaar naar Luka Modric ging. Nederland is met vijf genomineerden als natie hofleverancier; vorig jaar stond geen enkele Nederlander op de shortlist.

De winnaar van de Ballon d’Or van 2019, die op maandag 2 december wordt uitgereikt in Parijs, zal Modric aflossen. De middenvelder van Real Madrid was vorig jaar de eerste speler die de hegemonie van Messi en Ronaldo doorbrak. De Argentijn en Portugees verdeelden tussen 2008 en 2017 de prijzen en mochten in die periode allebei vijf keer de Ballon D'Or mee naar huis nemen. Van Dijk won in 2019 de UEFA-verkiezing voor voetballer van het jaar, terwijl Messi gekozen werd als FIFA's Best.

In totaal zijn vier spelers genomineerd die onderdeel uitmaakten van de succesploeg van Ajax, die de halve finale van de Champions League haalde en nationaal de dubbel pakte. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hielden aan het imponerende Ajax-seizoen een transfer over naar respectievelijk Barcelona en Juventus, terwijl Dusan Tadic en Donny van de Beek de Amsterdammers trouw bleven.

Daarnaast levert Liverpool met Georginio Wijnaldum en Van Dijk de twee andere Nederlandse genomineerden. De ploeg van manager Jürgen Klopp won afgelopen seizoen de Champions League door in de finale af te rekenen met Tottenham Hotspur (2-0) en kwam in eigen land een punt tekort voor de Premier League-titel. Wijnaldum en Van Dijk bereikten verder met het Nederlands elftal de finale van de Nations League, die verloren werd van Portugal (1-0).

Alle genomineerden:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona)

Dusan Tadic (Ajax)

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Roberto Firmino (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Raheem Sterling (Manchester City)

Joao Felix (Benfica/Atletico Madrid)

Lionel Messi (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Antoine Griezmann (Barcelona)