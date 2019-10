‘Ajax en PSV strijden om krabbel van begeerde jeugdinternational’

Lewis Gibson staat nadrukkelijk op de radar van Ajax en PSV, meldt 90min. Het Britse medium geeft aan dat de Nederlandse topclubs in de race zijn voor de handtekening van de negentienjarige centrale verdediger van Everton. Ook Newcastle United en Rangers FC zouden belangstelling hebben voor de Engels jeugdinternational.

Gibson maakte in 2017 voor ongeveer een miljoen euro de overstap van Newcastle United naar Everton, maar bij laatstgenoemde club heeft hij nog niet weten te debuteren in de hoofdmacht. De stopper beschikt op Goodison Park over een contract dat volgend jaar zomer afloopt en volgens 90min heeft zowel Ajax als PSV een goede kans op de handtekening van de jongeling.

Naar verluidt hebben beide clubs goed contact met het management van Gibson. De zaakwaarnemers hebben hun kantoor in Nederland gevestigd en mede daardoor zou het voor beide clubs eenvoudiger zijn om Gibson te kunnen halen. Newcastle en Rangers FC hebben ook interesse, maar 90min stelt dat Ajax en PSV de race leiden.

Beide Nederlandse topclubs zouden voldoende potentie zien in Gibson, hoewel de jonge verdediger dus nog niet op het hoogste niveau in Engeland heeft geacteerd. De stopper, die overigens ook als linksback uit de voeten kan, is jeugdinternational van Engeland. In 2017 deed hij nog mee met de Engeland Onder-17 dat het WK won.