Jan Vertonghen kan nieuw contract vergeten

Roberto Gagliardini verlaat Internazionale wellicht in januari. Fiorentina en Torino denken aan een huurdeal voor de middenvelder, die in Milaan geen basisplaats heeft. (Diverse Italiaanse media)

Gonçalo Guedes is op de radar van Real Madrid verschenen. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft al gesproken met de Koninklijke over een mogelijke transfer van de Valencia-aanvaller. (Diverse Spaanse media)

Real Madrid is bereid om Isco en Mariano Díaz in januari te betrekken in een deal rondom Christian Eriksen. Tottenham Hotspur kan de middenvelder en aanvaller verwelkomen als het meewerkt aan een vertrek van de Deen. (El Desmarque)

Crystal Palace is bereid om Olivier Giroud een uitweg te bieden. De Franse spits komt onder Frank Lampard weinig aan spelen toe bij Chelsea en verkast in januari mogelijk naar de stadsgenoot. (TEAMtalk)