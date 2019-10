Frenkie de Jong en Dusan Tadic bij dertig kanshebbers Ballon d’Or

Frenkie de Jong en Dusan Tadic maken kans op de Ballon d'Or. France Football, dat de uitverkiezing organiseert, heeft maandagavond de eerste vijf namen van een shortlist met de genomineerden bekendgemaakt en De Jong en Tadic worden genoemd. Virgil van Dijk wordt, samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, gezien als een van de grote favorieten, maar hun namen zijn nog niet bekendgemaakt.

De winnaar van de Ballon d’Or van 2019, die op maandag 2 december wordt uitgereikt in Parijs, zal Luka Modric aflossen. De middenvelder van Real Madrid was vorig jaar de eerste speler die de hegemonie van Messi en Ronaldo doorbrak. De Argentijn en Portugees verdeelden tussen 2008 en 2017 de prijzen en mochten in die periode allebei vijf Gouden Ballen mee naar huis nemen.

Gedurende de maandagavond zal France Football de andere genomineerden bekendmaken.

Genomineerd tot nu toe:

Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona)

Dusan Tadic (Ajax)

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)