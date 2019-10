Arjen Robben: ‘Niets geworden, maar dat heeft niets met PSV te maken’

Arjen Robben zette deze zomer na lang nadenken een punt achter zijn actieve loopbaan. De oud-aanvaller, die de laatste tien jaar van zijn carrière doorbracht bij Bayern München, heeft serieus overwogen om terug te keren bij PSV. Robben besloot uiteindelijk om zijn loopbaan op clubniveau geen vervolg te geven en hij legt aan PSV TV uit waarom dat zo is.

"PSV is zeker een optie geweest, absoluut", geeft de voormalig international van het Nederlands elftal ruiterlijk toe. "Dat ik uiteindelijk besloten heb te stoppen heeft niks met welke club dan ook te maken, ook met PSV niet." Robben werd ook in verband gebracht met Ajax en verschillende clubs uit het buitenland. Een nieuw hoofdstuk werd echter niet aan zijn spelerscarrière toegevoegd.

"Ik heb, en dat is ook geen geheim, en had gewoon een goed contact met Mark van Bommel. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om er een punt achter te zetten", aldus Robben, die verschillende aanbiedingen ontving na zijn vertrek bij Bayern. "Er waren verschillende opties en PSV was er daar zeker een van. Ik heb daar ook serieus wel over nagedacht. Uiteindelijk is het niets geworden, maar dat heeft niets met PSV te maken."

Robben was maandag even op trainingscomplex De Herdgang, voor opnames van Zappsport. Het was even wennen voor de Groninger, die PSV tussen 2002 en 2004 diende als speler. "Het is wel apart inderdaad. Met name omdat het lang geleden is. Je hebt het over vijftien, zeventien jaar geleden. Het is toch wel bijzonder." Robben vertrok in 2004 naar Chelsea en speelde later voor Real Madrid en Bayern.