Cristiano Ronaldo: ‘Het is niet belangrijk of ik die prijs win of niet’

Cristiano Ronaldo hoort in december of hij de Ballon d’Or heeft gewonnen, met Liverpool-verdediger Virgil van Dijk en Barcelona-aanvaller Lionel Messi als zijn belangrijkste concurrenten. De aanvaller van Juventus is echter niet bezig met de individuele prijs, want het teambelang staat wat hem betreft voorop. Ronaldo laat zich daarnaast uit over trainer Maurizio Sarri, die deze zomer het stokje overnam van Massimiliano Allegri.

"Ik wil niet al teveel zeggen over de Ballon d’Or", laat Ronaldo maandag weten op een persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel van Juventus met Lokomotiv Moskou van dinsdagavond. "Het is niet belangrijk of ik die prijs win of niet. Individuele prijzen kun je alleen winnen met de hulp van je ploeggenoten. Er staat een wedstrijd voor de deur, wat voor nu het allerbelangrijkste is."

De zevenhonderd doelpunten van Cristiano Ronaldo

Ronaldo is goed te spreken over de werkwijze van Sarri, die de spelers van Juventus meer vrijheid geeft ten opzichte van Allegri. "Die vrijheid ervaar ik zeker", benadrukt de routinier uit Portugal. "Er is een hoop veranderd en dat komt ons alleen maar ten goede. Allegri heeft het hier fantastisch gedaan, maar onder Sarri boeken we echt progressie." Juventus, met vier punten uit de eerste twee duels in het miljardenbal, is momenteel koploper in de Serie A.

Ronaldo tekende onlangs voor de zevenhonderdste treffer uit zijn loopbaan, maar de 34-jarige aanvaller wil niet al te lang stilstaan bij die mijlpaal. "Dat is nu iets uit het verleden, ik wil nu alleen maar vooruit kijken. Zoals ik al eerder heb gezegd, persoonlijke records zijn niet het allerbelangrijkste. Ik wil succesvol zijn met Juventus en Portugal. Leeftijd heeft daar niets mee te maken, het is slechts een nummer. Ik wil zolang mogelijk doorgaan met voetballen."