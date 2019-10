‘Diego Costa noemt me steeds Wayne Rooney, hij is echt heel grappig’

Kieran Trippier maakte in de afgelopen transferperiode voor 24 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid. De 29-jarige rechtsback heeft in korte tijd een zeer goede band opgebouwd met Diego Costa, die de vleugelverdediger met enige regelmaat vergelijkt met Wayne Rooney. Trippier constateert dat Costa erg belangrijk is voor de sfeer in de kleedkamer van Atlético.

"Hij noemt me minstens tien keer per dag Rooney", vertelt Trippier maandag in een interview met Marca. "Hij is constant bezig, maar het is puur voor de gein. Het is Diego die het doet, dus dan maakt het niet uit. We vinden het als spelersgroep allemaal erg grappig en ik vind het leuk dat Diego altijd grapjes probeert uit te halen." Trippier tekende deze zomer een driejarig contract in het Wanda Metropolitano.

"Ik ken Diego nog van de Premier League (Waar Costa voor Chelsea speelde, red.) en hij is met afstand de grappigste speler die ik ooit heb meegemaakt", vervolgt Trippier zijn relaas over de aanvaller. "De sfeer bij deze club is geweldig, iedereen is altijd bezig met grappen maken. Costa echter steekt wat dat betreft boven iedereen uit." Trippier ziet grote verschillen tussen Engeland en Spanje, maar de verdediger heeft geen moeite om zich aan te passen aan het leven in Zuid-Europa.

"De aanpassing verloopt perfect", benadrukt de miljoenenaankoop van los Colchoneros. "Het weer is fantastisch en het eten ook, beter dan in Engeland. De mensen hier geven mij en mijn familie een welkom gevoel en in Madrid zeggen ze geregeld tegen me dat ik goed bezig ben. We kunnen daar alleen maar dankbaar voor zijn, dat mijn familie met een grote glimlach rondloopt en dat het leven momenteel zo licht aanvoelt."