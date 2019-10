TOTO's Tips: dit moet je weten over Ajax - Chelsea

Ajax kan komende woensdag een reuzenstap richting Europese overwintering zetten. De ploeg van Erik ten Hag pakte de volle buit in de eerste twee wedstrijden en kan Chelsea in de eigen Johan Cruijff ArenA op een gat van zes punten zetten. Samen met TOTO blikken wij vooruit op de ontmoeting tussen Ajax en Chelsea.

Zowel Ajax als Chelsea kende qua resultaat een goede generale repetitie voor het treffen van woensdag. Ajax versloeg RKC Waalwijk, terwijl Chelsea te sterk was voor Newcastle United. Waar Chelsea geen enkel schot op doel van Newcastle incasseerde, had Ajax een stuk meer moeite met RKC. De Waalwijkers kwamen tot vijf schoten op het doel van Ajax, dit Eredivisieseizoen kregen de Amsterdammers nooit meer schoten tussen de palen tegen. Na een zwakke eerst helft kwam de ploeg uiteindelijk met de schrik vrij, het zal voor Ajax een goede wake-up call zijn geweest.

Frank Lampard keert met zijn Chelsea terug naar een stadion waar hij goede herinneringen aan bewaart. In 2013 speelde hij de finale van de Europa League in de, toen nog, Amsterdam ArenA en mocht hij als aanvoerder uiteindelijk de cup in ontvangst nemen (2-1 zege). Lampard zal met vertrouwen afreizen naar Amsterdam, want Chelsea is bezig aan een ijzersterke uitreeks in Europa. De laatste keer dat Chelsea een Europese uitwedstrijd verloor was in maart 2018, toen Barcelona met 3-0 te sterk was voor de Londenaren. Sindsdien kwam Chelsea nog acht keer in actie in Europese uitduels en bleef de ploeg in al die wedstrijden ongeslagen. The Blues kwamen steeds tot scoren en wisten daarnaast vier keer de nul te houden.

Ondanks de indrukwekkende uitreeks van Chelsea zal het nog een hele kluif worden om ook in Amsterdam een goed resultaat te boeken. Ajax is namelijk al zes Europese duels ongeslagen (vier keer winst, twee keer gelijk) en won de laatste drie. Daarnaast wist Ajax, voor het eerst sinds 2001, in vier opeenvolgende wedstrijden in Europa de nul te houden. De laatste keer dat dat de Amsterdammers vijf keer op rij lukte was in het wonderjaar 1995. Ajax heeft die sterke reeks niet in de laatste plaats te danken aan keeper André Onana. De international van Kameroen verrichte al elf reddingen in de groepsfase van de Champions League, slechts twee doelmannen hadden er meer.

Quincy Promes kan tegen Chelsea een bijzonder record op zijn naam zetten. De zomeraanwinst was al trefzeker tegen Lille en Valencia, maar nog nooit lukte het een speler om tot scoren te komen in zijn eerste drie Champions League-duels voor Ajax. Met een doelpunt tegen Chelsea zou Promes dus de eerste zijn met deze prestatie. Daarnaast zou hij dan ook in een ander mooi rijtje terechtkomen. Na Johan Cruijff (1969), Ruud Geels (1977), Ruud Krol (1979) en Patrick Kluivert (1995) zou hij de vijfde Nederlander zijn die in drie opeenvolgende Europacup I-/Champions League-duels van Ajax tot scoren komt.

