PSV akkoord met schorsingen voor Nick Viergever en Jorrit Hendrix

PSV kan de komende twee wedstrijden niet over Nick Viergever en Jorrit Hendrix beschikken. De verdediger en middenvelder kregen afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht allebei een rode kaart en de aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft voorgesteld om het duo voor drie duels, waarvan een voorwaardelijk, te schorsen. PSV is akkoord gegaan met dit voorstel, waardoor het niet naar de tuchtcommissie zal stappen.

Viergever moest ruim twintig minuten voor tijd het veld ruimen na een harde charge op de enkel van Bart Ramselaar en een paar minuten later was er ook rood voor Jorrit Hendrix die een forse overtreding beging op Simon Gustafson. De twee kregen overigens pas rood nadat scheidsrechter Danny Makkelie de VAR geraadpleegd had.

Viergever en Hendrix missen zodoende de kraker tegen AZ, dat aankomende zondag op bezoek komt in Eindhoven. Ook het bezoek van PSV aan Sparta Rotterdam op zaterdag 2 november zullen zij aan zich voorbij moeten laten gaan. Trainer Mark van Bommel kan de zondag erop tegen Willem II wel weer beschikken over het duo.

De eerstvolgende wedstrijd van PSV staat aankomende donderdag op het programma, als het een thuiswedstrijd tegen LASK Linz in de Europa League afwerkt. Hendrix en Viergever zijn voor dat duel overigens wel gewoon inzetbaar.