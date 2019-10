‘Dat is makkelijk, ze moeten gewoon Harry Kane ophalen bij Tottenham’

Manchester United hield zondag koploper Liverpool in bedwang op Old Trafford (1-1), maar na afloop was er vooral teleurstelling bij the Red Devils. Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer scoort maar mondjesmaat in de Premier League, met de teleurstellende dertiende plaats als bewijs van de improductiviteit. Oud-speler Roy Keane weet de oplossing voor het probleem in de voorhoede: Harry Kane op korte termijn overnemen van Tottenham Hotspur.

"Dat is makkelijk, ze moeten gewoon Kane ophalen bij Tottenham", aldus Keane in zijn rol van analist bij Sky Sports. "Manchester United begeeft zich in een crisis, dus ze moeten hem gewoon halen." Collega-analist Graeme Souness is het roerend eens met de oud-middenvelder uit Ierland. "Manchester United moet altijd vol voor de beste spelers gaan, dat is altijd zo geweest."

Solskjaer zag in de afgelopen transferperiode Romelu Lukaku en Alexis Sánchez naar Internazionale vertrekken, al is laatstgenoemde slechts verhuurd. Marcus Rashford, die tegen Liverpool tot scoren kwam, is doorgaans de aanvalsleider van Manchester United. Solskjaer kan eventueel ook een beroep doen op Anthony Martial, Mason Greenwood en Tahith Chong, al hebben Greenwood en Chong nog erg weinig ervaring op het hoogste niveau. In de Engelse media is onder meer Juventus-bankzitter Mario Mandzukic al genoemd als mogelijke aanwinst van the Mancunians.

Kane is ook al enkele keren in verband gebracht met Manchester United. De aanvalsleider van het nationale elftal van Engeland maakt een moeilijke periode door bij Tottenham Hotspur, dat zaterdag niet wist te winnen van hekkensluiter Watford (1-1). Kane wil graag prijzen veroveren en twijfelt er naar verluidt aan of dat wel mogelijk is bij de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen. Zijn contract in Noord-Londen loopt door tot medio 2024.