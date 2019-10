‘Het zou wel uniek zijn als ik na Ajax en PSV aan de slag ga bij Feyenoord’

Feyenoord stelde na het vertrek van Martin van Geel Sjaak Troost aan als interim-technisch directeur en de Rotterdammers zijn nog op zoek naar een kandidaat om die functie voor de lange termijn in te vullen. De Telegraaf bracht maandagochtend het gerucht naar buiten dat Frank Arnesen in beeld is voor deze rol, maar de Deen wil in gesprek met RTV Rijnmond niet op de zaken vooruitlopen.

“Ik ben nog bezig met het afhandelen van mijn vertrek bij Anderlecht”, legt hij uit. Arnesen stapte begin dit jaar in als technisch directeur in Anderlecht, maar begin deze maand kwam er alweer een einde aan zijn dienstverband. De voormalige middenvelder kampt daarnaast met wat fysieke ongemakken: “Het tweede is dat ik twee weken geleden een nieuwe knie heb gekregen en ik richt mij volledig op het herstel.”

“Ik kan en wil geen informatie geven, want ik zit nog met het Anderlecht-verhaal. Voor dat afgehandeld is, kan ik geen commentaar geven.” Voor Arnesen zou een dienstverband bij Feyenoord wel bijzonder zijn. Als speler kwam hij al uit voor Ajax en PSV, terwijl hij in Eindhoven in het verleden ook een technische rol vervulde: “Dat zou wel uniek zijn.”

“Ik sta zeker open voor een uitdaging, maar zolang ik met Anderlecht bezig ben kan ik er niet op reageren. Pas daarna ga ik kijken welke mogelijkheden op mijn pad komen. Ik ga nooit over één nacht ijs.” Hij wil dan ook niet onthullen of er al contact is geweest tussen hem en Feyenoord: “Door de jaren heen ben ik gewend om pas te reageren als er getekend is. Dat doe ik nu ook. Dat vind ik niet netjes. In het belang van mezelf en in het belang van welke club dan ook.”