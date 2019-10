Jürgen Klopp geïrriteerd: ‘Ik heb iedereen op de bank gekalmeerd’

Manchester United en Liverpool speelden zondag op Old Trafford met 1-1 gelijk. Met name de openingstreffer van Marcus Rashford zorgde voor de nodige discussie, omdat Victor Lindelöf kort daarvoor een overtreding leek te maken op Divock Origi. Tot frustratie van Liverpool-manager Jürgen Klopp greep zowel scheidsrechter Martin Atkinson als de VAR vervolgens niet in.

“Ik heb iedereen op de bank gekalmeerd, omdat ik zag dat meneer Atkinson contact had met de VAR. Ik was er honderd procent zeker van dat de VAR zijn beslissing zou overrulen, maar blijkbaar hebben we een probleem”, zo tekent de Daily Telegraph op uit de mond van Klopp. Later in de wedstrijd werd een treffer van Liverpool geannuleerd, nadat door de VAR een handsbal van Sadio Mané was geconstateerd.

“Dus de scheidsrechter laat de wedstrijd lopen, omdat hij een VAR heeft. Maar de VAR zegt dan dat het niet een duidelijke fout is, waardoor er geen overtreding wordt geconstateerd. Het is duidelijk hoe de VAR werkt op dit moment en we moeten ermee zien te dealen”, gaat de Duitse manager van Liverpool verder. “Ik ben niet boos, ik zag een duidelijke overtreding en niets anders. Soms zeggen we in Engeland: ‘Come on, dat is gewoon voetbal’.”

“Ik weet zeker dat meneer Atkinson had gefloten voor een overtreding als hij niet de VAR als vangnet had gehad”, benadrukt Klopp. De PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), de Engelse scheidsrechtersbond, heeft in een reactie aan Sky Sports echter laten weten dat de beslissing van Atkinson juist was. “De scheidsrechter op het veld vond het geen overtreding en de VAR vond niet dat er sprake was van een duidelijke fout. De VAR is bovendien geen scheidsrechter. Er was contact, maar de VAR vond tevens niet dat er sprake was van een overtreding.”