Hugo Borst vol ongeloof: ‘Die woorden zijn nog erger dan die kopstoot’

Sparta Rotterdam-keeper Tim Coremans deelde zondagmiddag een kopstoot uit aan FC Groningen-spits Kaj Sierhuis en moest met rood van het veld. Hugo Borst vindt de actie van de doelman net zo kwalijk als zijn reactie na afloop van de 2-0 nederlaag, zo schrijft hij maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Borst noemt het uitdelen van een kopstoot 'on-Spartaans'. “Wat een zondaar vervolgens moet doen is zijn excuses aanbieden. Aan de spits van FC Groningen, aan je mede-Spartanen. Verklaar dat het kortsluiting was, ga diep door het stof, zeg dat je elke strafmaat zal accepteren, zelfs zes wedstrijden schorsing. Maar deze Spartaan zegt: "Hij (Sierhuis, red.) trekt me aan mijn arm, ik draai me om en ik weet eigenlijk niet dat hij al zo dicht bij mij is. Ik zie hem niet." Die woorden zijn nog erger dan die kopstoot. Want de zondaar heeft er een minuut of tien over kunnen nadenken, hij heeft die kopstoot terug kunnen zien."

Coremans gaf aan dat het niet zijn bedoeling was om Sierhuis en kopstoot te geven. “Hoofdschuddend hoor en zie je dit als trouwe supporter aan. Want de essentie is: Spartanen horen dit niet te doen, en dan heb ik het én over die kopstoot én over die ongeloofwaardige verklaring na afloop”, aldus Borst, die verwacht dat de kopstoot meerdere gevolgen heeft voor de keeper. “Het jammerlijke voor die alleraardigste Coremans is dat hij door kortsluiting van de club een flinke boete krijgt, van de tuchtcommissie een pittige schorsing en dat hij zijn plaats dit seizoen kwijtraakt aan de hongerige reservekeeper.”

Sparta-trainer nam Coremans na afloop enigszins in bescherming. “Ik denk ook dat Sierhuis een stap naar voren deed. Maar het blijft een terechte kaart, de scheidsrechter heeft ook een goede wedstrijd gefloten. Het is ook ongelukkig. Ten eerste moet hij niet reageren. En op het moment dát hij reageert, is Sierhuis dichterbij dan hij had verwacht. Hij is totaal niet zo'n speler... Ik heb het gevoel dat het niet bewust was, maar als je naar de beelden kijkt, dan heeft de scheidsrechter gelijk. Het is een rode kaart", aldus Fraser tegen FOX Sports.