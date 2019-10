‘We weten dat het een ‘massive game’ is, Ajax is vergelijkbaar met ons’

Voor Ajax staat woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League op het programma. De Amsterdammers zijn in het miljardenbal nog zonder puntverlies. Tammy Abraham is op zijn hoede voor Ajax, maar ziet tevens gelijkenissen tussen de ploeg van trainer Erik ten Hag en Chelsea.

“We weten dat het voor ons een massive game is. Ajax is vergelijkbaar met ons, ze hebben veel jonge spelers en willen met balbezit goed voetbal spelen. Als ze niet in balbezit zijn, proberen ze snel de bal weer te veroveren. Het gaat niet gemakkelijk worden, maar ik geloof in mezelf en het team. Ik hoop dat we in Amsterdam een resultaat kunnen behalen”, zo tekent Goal op uit de mond van Abraham. Chelsea won zaterdag in eigen stadion met 1-0 van Newcastle United.

The Blues verzamelden drie punten uit de eerste twee Champions League-wedstrijden tegen Valencia (0-1 nederlaag) en Lille OSC (1-2 zege). “Het is een spannende groep”, reageert Chelsea-manager Frank Lampard. “We hebben een goed resultaat behaald tegen Lille. Nu wachten twee grote wedstrijden tegen Ajax, want ze hebben een enorm sterk team. Bovendien hebben ze al zes punten gepakt, dus het zal ons zonder twijfel problemen opleveren. Er zal een waanzinnige sfeer heersen in het stadion.”

“De beweging en hun speelstijl zal een grote test vormen. We reizen met redelijk veel vertrouwen af naar Amsterdam, dus laten we deze uitdaging aangaan”, gaat de manager van Chelsea verder. “In het voetbal heb je veel lessen en deze wedstrijden tegen Ajax vormt er opnieuw een. Vorig seizoen reikten ze tot de halve finale, ze hebben goede spelers en spelen op een herkenbare manier. Als je niet in balbezit bent, moet je enorm geconcentreerd zijn. In alle opzichten vormt deze ontmoeting een grote uitdaging.”