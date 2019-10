Seuntjens baalt van ‘respectloos’ gesprek met NAC: ‘Nodig me dan niet uit’

Ralf Seuntjens gaat maandagavond met De Graafschap op bezoek bij NAC Breda, de club waar hij afgelopen zomer voor hoopte te tekenen. Met een transfervrije status leek hij hard op weg naar het Rat Verlegh Stadion, maar tot een akkoord kwam het niet. In aanloop naar het duel in Breda blikt de spits kort terug op afgelopen zomer en rekent hij af met leugens.

Na zijn vertrek bij VVV-Venlo ging Seuntjens in gesprek met NAC. Het werd een kort gesprek, want technisch directeur Tom van den Abbeele liet al snel blijken dat de dertigjarige spits te oud was. “Ik vind het nog steeds respectloos hoe het contact met die man is verlopen", reageert Seuntjens in de Gelderlander. "Nodig me dan niet uit. Nu was het pure tijdverspilling. Zijn verhaal was dat NAC geen dertigers in de selectie wilde hebben. Later las ik ergens dat ze me toch hadden willen vastleggen, maar dan voor één seizoen. Wat de waarheid ook is; er is in ieder geval gelogen aan hun kant.”

Seuntjes groeide op in Breda. Zijn broer Mats speelde in de jeugdopleiding en brak door in de hoofdmacht. “Ik vind het jammer dat er weinig jongens uit de regio voor NAC spelen. Maar het is een mooie club”, aldus de aanvaller van de Doetinchemmers. “Net als De Graafschap Eredivisie-waardig vanwege zijn stadion en supporters. Mensen zijn helemaal gek van de club."

Trainer Mike Snoei kijkt uit naar de topper in Breda. “Het wordt een heel belangrijke wedstrijd”, aldus de coach. “Ik ben heel nieuwsgierig, we kunnen ons meten met een ploeg die ook graag terugwil naar de Eredivisie. NAC heeft dezelfde ambities en vergelijkbare kwaliteiten, ik ben benieuwd waar we staan.”