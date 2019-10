Koeman siert voorpagina van Mundo Deportivo; deadline voor ‘Barça-clausule’

Ronald Koeman siert maandagochtend de voorpagina van Mundo Deportivo. De Spaanse sportkrant gaat dieper in op de ‘Barcelona-clausule’ die de bondscoach van Oranje bij de KNVB in zijn contract heeft staan. De optie om het bondscoachschap te verruilen voor een dienstverband bij Barça vervalt volgens Mundo Deportivo in maart 2020.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, bevestigde zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat Koeman een ‘Barcelona-clausule’ in zijn contract heeft staan. “Ik hoop dat wij nog heel lang samen kunnen werken, want ik vind dat het uitstekend gaat. Maar Ronald heeft al heel lang te kennen gegeven dat hij ooit trainer wil zijn van Barcelona. Laten we zien wat er gaat gebeuren. Succes bij Oranje zal hem zeker helpen, zoals dat iedereen helpt bij ons. Maar nogmaals: ik hoop dat het traject doorgaat tot en met het WK in Qatar.”

Hoogma zei dat er ‘afspraken’ over gemaakt zijn en dat Barcelona eventueel dient te betalen. Mundo Deportivo meldt dat Koeman uiterlijk drie maanden voor de start van het EK van 2020 moet laten weten wat zijn intenties zijn. Het betekent dat in maart duidelijk moet zijn of de bondscoach volgend seizoen aan de slag gaat als trainer van Barcelona. Dat hangt als vanzelfsprekend samen met de toekomst van Ernesto Valverde. De huidige trainer van Barcelona heeft nog een contract tot medio 2020, met een optie voor nog een seizoen.

Zowel Barcelona als Valverde kan besluiten om een punt achter de samenwerking te zetten en de optie niet te lichten. Mundo Deportivo schrijft dat het geen geheim is dat Koeman er intern goed op staat bij Barcelona. Indien de Catalanen niet langskomen voor de 56-jarige oefenmeester, blijft hij vermoedelijk in ieder geval tot het WK van 2022 als bondscoach aan de KNVB verbonden. Koeman staat sinds 2018 aan het roer bij Oranje, dat heel dicht bij plaatsing voor het EK van 2020 is.