Slechts één speler van traditionele topclubs in Teams van de Week

De traditionele topclubs hebben in de Eredivisie geen best weekeinde achter de rug. Ajax won met hangen en wurgen met 1-2 op bezoek bij RKC Waalwijk, PSV verloor met 3-0 van FC Utrecht en Feyenoord kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo. Het resultaat is dat er in de Teams van de Week van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad slechts één speler van Ajax, PSV en Feyenoord is vertegenwoordigd.

De Telegraaf kiest op de rechtsbackpositie voor Feyenoorder Rick Karsdorp, die samen met Sergio Padt (FC Groningen), Sven Botman (sc Heerenveen), Willem Janssen (FC Utrecht) en Saïd Bakari (RKC Waalwijk) de defensie vormt. De linksback van RKC is de enige overeenkomst met de achterste linie van het Algemeen Dagblad, dat verder kiest voor Remko Pasveer (Vitesse), Sean Klaiber (FC Utrecht), Sebastian Holmén (Willem II) en Hannes Delcroix (RKC Waalwijk) in de verdediging.

Het middenveld bestaat bij De Telegraaf uit Lennart Czyborra (Heracles Almelo), Riechedly Bazoer (Vitesse), Bart Ramselaar (FC Utrecht) en Joey Veerman (sc Heerenveen). Veerman heeft tevens een plek in het team van het Algemeen Dagblad, dat verder kiest voor Stijn Spierings (RKC Waalwijk) en Adam Maher (FC Utrecht). De voorste linie van beide teams kent één overeenkomst: Bryan Linssen. De aanvaller van Vitesse scoorde zaterdagavond op bezoek bij VVV-Venlo twee keer.

Het Algemeen Dagblad kiest in de aanval verder voor Nouha Dicko (Vitesse) en Mitchell van Bergen (sc Heerenveen). De Telegraaf posteert Mats Köhlert (Willem II) naast Linssen in de voorste linie. Köhlert won met Willem II zaterdagavond met 0-1 op bezoek bij FC Twente, door een doelpunt van Marios Vrousai in de vierde minuut.

Team van de Week De Telegraaf: Padt (7,5), Karsdorp (7), Botman (7), W. Janssen (7), Bakari (7,5); Czyborra (7), Bazoer (7), Ramselaar (7), Veerman (7); Linssen (7,5), Köhlert (7).

Team van de Week Algemeen Dagblad: Pasveer (7,5), Klaiber (7,5), Holmén (8), Delcroix (7,5), Bakari (8); Maher (8), Spierings (8), Veerman (7,5); Van Bergen (7), Dicko (7,5), Linssen (8).