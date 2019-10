Ibrahimovic wacht titanenstrijd in play-offs MLS na zege in Minnesota

Zlatan Ibrahimovic is met LA Galaxy een stap dichterbij de Amerikaanse landstitel. In de nacht van zondag op maandag werd een 1-2 overwinning geboekt op bezoek bij Minnesota United. De club uit Los Angeles is nog drie wedstrijden verwijderd van de titel in de Major League Soccer. In de volgende ronde wacht de stadsderby met Los Angeles FC.

LA Galaxy kwam twintig minuten voor tijd op voorsprong via Sebastian Lletget. Ibrahimovic miste een kans doordat hij de bal niet goed raakte, waarna Lletget het net in tweede instantie alsnog liet bollen. Nog geen vijf minuten later werd de marge op twee gebracht door Jonathan Dos Santos. Met een fraai schot bracht hij de stand op 0-2. Vlak voor tijd deed Ján Gregus nog wat terug namens de thuisploeg, maar verder dan 1-2 kwam Minnesota United niet.

Ibrahimovic en zijn ploeggenoten nemen het in de halve finale van de Conference op tegen LAFC. De rivaal uit Los Angeles eindigde op overtuigende wijze op de eerste plaats in de Western Conference, met een voorsprong van liefst zestien punten op achtervolger Seattle Sounders. LA Galaxy eindigde in diezelfde competitie op de vijfde plaats. LAFC hoefde in de eerste ronde van de play-offs niet in actie te komen.

Het duel tussen LA Galaxy en LAFC is ook een strijd tussen Ibrahimovic en Carlos Vela. Laatstgenoemde is topscorer van de Amerikaanse competitive met 34 doelpunten, Ibrahimovic staat tot dusver op 30 goals. Niet eerder werd El Tráfico gespeeld in de play-offs.