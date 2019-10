Verbazing om ‘topaankoop’ Feyenoord: ‘Ik zat om Botteghin te schreeuwen’

Marcos Senesi maakte zondag geen sterke indruk in De Kuip tegen Heracles Almelo (1-1). De Argentijnse aankoop van zeven miljoen euro kreeg de voorkeur boven aanvoerder Eric Botteghin en vormde het centrum van de achterhoede met Edgar Ié. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn verbaasd en teleurgesteld over de manier waarop Senesi speelde.

Ondanks dat Feyenoord miljoenen betaalde voor Senesi, koos Stam de eerste competitiewedstrijden voor Botteghin. Zondag kreeg de Argentijn zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Van Hooijdonk was benieuwd naar het spel van de centrumverdediger. “Je komt tot de conclusie dat je het wel kan begrijpen dat Stam zo lang gewacht heeft”, aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. “Hij maakt echt een heel matige indruk. Hij nam eigenlijk geen initiatief en speelde zonder enig vertrouwen.”

De oud-international merkte dat het Feyenoord-publiek aan het begin van de eerste helft nog enthousiast was over Senesi. “Iedereen was blij dat de man van zeven miljoen eindelijk op het veld stond. Dat gevoel was na 25 minuten helemaal weg. Dat is triest”, aldus Van Hooijdonk. “Ik zat voor de tv om Botteghin te schreeuwen", vult Van der Vaart. "Ongelooflijk. Een absolute topaankoop van zeven miljoen euro... Hij staat er al niet meteen in, dus dat was al een teken. Hij gaf zijn visitekaartje op een verkeerde manier af.”

De matige wedstrijd van Senesi werd door het Algemeen Dagblad beoordeeld met een vijf. Dat was niet het laagste cijfer, want dat werd uitgedeeld aan Nicolai Jörgensen: 4,5. De Telegraaf vond het optreden van de aankoop wel goed voor een voldoende. Van die krant ontving hij een zes.