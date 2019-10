Luuk de Jong van ‘schurk naar held’: ‘Dit was de poëtische gerechtigheid’

Sevilla won zondagavond in eigen stadion met 1-0 van Levante. De winnende treffer voor los Rojiblancos werd in minuut 86 aangetekend door Luuk de Jong, die daarmee zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst maakte. Trainer Julen Lopetegui is blij dat De Jong nu eindelijk van de hatelijke nul af is, zo laat hij weten in gesprek met AS.

“We hebben een goede wedstrijd gespeeld en een complex duel weten te winnen. We zijn enorm blij dat Luuk weet te scoren, dit geluk is een resultaat van hard werken. Hij was niet gelukkig voor het doel, maar hopelijk is dit de eerste van vele doelpunten. Ik zou bovendien de houding van de fans willen uitlichten. Nadat onze spitsen in eerste instantie faalden, lieten ze hen niet in de steek en steunden ze hen in de zoektocht naar de winnende treffer”, aldus Lopetegui, die De Jong bij Sevilla in het veld bracht als invaller.

Ook de Spaanse kranten klinken opgelucht door de eerste treffer van De Jong voor Sevilla. ‘Het eerste doelpunt van De Jong houdt de punten in Sevilla’, zo kopt AS. “Na een misser kwam eindelijk de verlossing voor de Nederlander. Het kwam, hoe kan het ook anders, met een kopbal, na een goede voorzet van Jesús Navas”, schrijft de krant. Marca beoordeelt De Jong met twee van de drie sterren. “Wat in Barcelona gebeurde, was niet normaal. Het lot wilde dat zijn eerste doelpunt voor Sevilla in het Sánchez-Pizjuán zou zijn. Dit was de poëtische gerechtigheid in het voetbal.”

“Luuk de Jong heeft de last verwijderd die op zijn schouders rustte. Er was veel kritiek op zijn functioneren na de wedstrijd tegen Barcelona, maar nu bezorgde hij Sevilla een goed resultaat”, zag Mundo Deportivo, dat De Jong beoordeelt met een drie op een schaal van één tot vijf. ‘De Jong: van schurk tot held’, zo kopt Diario de Sevilla. “De lijntjes zijn dun in het voetbal. De Jong leek te bezwijken onder de druk, maar juist op dat moment kopte hij raak. De Nederlandse aanvaller werd de held van Sevilla. Hij deed waarvoor hij aangetrokken is.”

ABC noemt De Jong ‘El Salvador’. “In het voetbal heb je prachtige verhalen en vandaag was daar een voorbeeld van. Terwijl de wedstrijd op slot leek, met nog amper vijf minuten te spelen, wist een jongen uit Nederland de muur van Levante te slechten. Van het mikpunt van kritiek tot de verlosser”, zo luidt de conclusie. “Een speler die zuurstof nodig had, vond zijn vorm voor het doel. Terwijl de tijd bijna op leek, vloog De Jong door de lucht om een voorzet van Navas binnen te koppen en de 1-0 op het scorebord te zetten. Het was over. De redder De Jong is gearriveerd.”

“Het was een geweldige wedstrijd en het is belangrijk dat ik heb weten te scoren. Voor mij en voor de club. We hebben gevochten voor een goed resultaat en uiteindelijk slaagde ik er in om te scoren. Het stadion was spectaculair”, zegt De Jong in gesprek met ABC. Ploeggenoot Lucas Ocampos is blij voor de spits. “Het betekent veel voor hem om te scoren en ik hoop dat dit de eerste van veel doelpunten is. Het is in dat opzicht dubbel belangrijk, omdat we dit doelpunt keihard nodig hadden.”