Valentijn Driessen: ‘Vorentscheidung is gevallen en de Eredivisie gespeeld’

Volgens Valentijn Driessen is het slechts een kwestie van tijd voordat Ajax de landstitel grijpt. De chef voetbal van De Telegraaf zag titelconcurrent PSV afgelopen zaterdag met 3-0 verliezen, terwijl Ajax drie punten pakte op bezoek bij RKC Waalwijk (1-2). “De nederlaag van PSV bij FC Utrecht in de tiende competitieronde is evenwel de eerste aanzet tot het opnieuw mislopen van het kampioenschap van Nederland door de Eindhovenaren”, aldus Driessen.

In zijn column schrijft Driessen dat de selectie van Ajax volgens hem beter is dan die van PSV. De selectie van trainer Mark van Bommel zou niet in balans zijn. “De verzameling kwaliteitsrijke individuen in Eindhoven zijn allemaal offensief ingesteld, maar defensief is sprake van een kwetsbaar stelletje. Het geheel is niet in balans.” Driessen zag Nick Viergever en Jorrit Hendrix tegen FC Utrecht 'door de ondergrens zakken' en rood pakken. “Voor hun domme rode kaarten - ze missen nu PSV-AZ - is geen enkel excuus.”

PSV deed vorig seizoen tot op de laatste speeldag mee om het kampioenschap. Driessen verwacht dat Ajax dit seizoen eerder afstand zal nemen. “Vorig seizoen verspeelde PSV pas in de veertiende speelronde de eerste punten en stond het in de winterstop na zeventien wedstrijden op slechts drie verliespunten. Die ploeg leefde boven z'n stand, terwijl Ajax moeite had met de start en het vinden van de juiste samenstelling”, aldus Driessen, die ziet dat Erik ten Hag nog altijd zoekende is naar de juiste samenstelling van zijn ploeg. “Maar wie hij ook het veld instuurt; de eerste achttien selectiespelers zijn om het even en in welke formatie ook sterker dan nagenoeg alle andere Eredivisie-clubs.”

Hoewel Ajax zaterdag allesbehalve goed speelde en goed weg kwam tegen RKC, zag Driessen een 'hongerig' team. “Alleen de wijze waarop liefst vijf (!) Ajacieden zich voor de bal gooiden toen Darren Maatsen vlak voor tijd vrij mocht inschieten, vertelt dat van verzadiging geen sprake is”, schrijft hij. “En wie de frustratie en verloren zelfbeheersing bij sommige schandalig ontspoorde PSV'ers zag, terwijl de ploeg na de onfortuinlijke achterstand tegen FC Utrecht het beste spel van het seizoen op de mat legde, weet dat de strijd om de landstitel is gestreden. Vraag is alleen: wanneer in het voorjaar overhandigt KNVB-directeur Eric Gudde de kampioensschaal aan Dusan Tadic. In de tiende speelronde is de Vorentscheidung, de voorlopige beslissing, gevallen en de Eredivisie gespeeld. Het aftellen is begonnen.”