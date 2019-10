Van Hanegem kritisch op ‘messias’: ‘Dat maakt deze crisis nog wel pijnlijker’

Dirk Kuyt is sinds de zomer van 2018 bij Feyenoord werkzaam als de trainer van de Onder-19. Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad kritisch op het functioneren van de oud-aanvaller. De Kromme benadrukt dat Kuyt door supporters wordt gezien als de ‘messias’, indien Jaap Stam vertrekt als trainer.

“Ik hoop trouwens niet dat Dirk Kuyt nog ergens een voormalig ploeggenoot heeft kunnen ontwaren bij Young Boys, de tegenstander van Feyenoord donderdag. Want dan zit hij ook daar in Bern weer pontificaal op de tribune en schrapt hij doodleuk de trainingen van Feyenoord Onder-19”, merkt Van Hanegem op. Feyenoord neemt het in het derde groepsduel van de Europa League komende donderdag in Bern op tegen het Zwitserse Young Boys.

“Bij Rangers-uit moest en zou hij naar Steven Gerrard gaan. Bij FC Porto-thuis schrapte hij een training van zijn elftal. In de interlandperiode oefende het team niet, want Dirk moest met oud-ploeggenoten voetballen in Liverpool en Hamburg. Prima hoor, maar als je trainer bent van een elftal dat op korte termijn de hoofdmacht van Feyenoord moet aanvullen of zelfs versterken, moet je dáár mee bezig zijn”, stelt de oud-international. Hij constateert dat er voldoende werk te doen is, omdat de Onder-19 van Feyenoord ‘zo vaak’ verliest.

“De jeugdopleiding van Feyenoord is door de clubleiding zelf bestempeld als meer dan belangrijk. Terecht, want zo slecht als het nu gaat, doet pijn. Ook tegen Heracles was het los zand. Supporters van Feyenoord zien in Kuyt dé oplossing. Stam er straks uit en Dirk als de messias”, schrijft Van Hanegem. Feyenoord speelde zondagmiddag in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo. “Maar helaas, naast de kritiek op het eerste elftal die duidelijk is, hoor ik ook steeds meer gemor over de jeugdopleiding, inclusief Kuyt. Vanuit verschillende hoeken. Dat maakt deze sportieve crisis misschien nog wel pijnlijker dan hij nu al is.”