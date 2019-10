Toornstra wijst naar druk en prijskaartje: ‘In potentie is hij een goede speler’

Feyenoord speelde zondag teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo in De Kuip. Marcos Senesi maakte zijn langverwachte basisdebuut voor de Rotterdammers, maar kon weinig mensen overtuigen. De Argentijn kreeg na afloop kritiek van onder anderen Kenneth Perez, maar Jens Toornstra vindt dat men geduldig moet zijn met de aankoop van zeven miljoen euro.

"Ik vind het voetballend een goede speler. Verdedigend staat hij ook zijn mannetje", zegt Toornsta na afloop in gesprek met FOX Sports. "We moeten niet vergeten dat het heel moeilijk is om er gelijk te staan. Vandaag had hij het lastig, maar in potentie is hij een goede speler. Voor die jongen stond er natuurlijk ook druk op. Hij is voor een behoorlijke prijs gekocht."

De middenvelder, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, zag zijn ploeg na de rust ver wegvallen. "We werden na 25 minuten ook onder druk gezet door Heracles. Dat zijn we hier niet gewend. Die grilligheid zat er vorig jaar ook al in en is er nooit uit geweest. We kunnen heel goed spelen. Dat hebben we al laten zien. Maar wanneer we minder spelen is het ook direct een heel stuk minder."

Steven Berghuis is na afloop ook niet te spreken over het spel van Feyenoord. De aanvaller is eveneens van mening dat hijzelf beter had kunnen presteren tegen Heracles. "We kregen veel kansen, maar deden veel fout. Het gaat om terugkerende problemen in ons spel. We betrekken te veel man in de opbouw. Soms speelt Kenneth Vermeer de lange bal en dan kan niemand aansluiten. Dat is niet slim. Zelf was ik ook slordig aan de bal, ik kwam niet in mijn spel."

Jaap Stam zag dat Feyenoord het spel niet snel genoeg verlegde. "Je kunt af en toe een man overslaan, dan kom je uiteindelijk sneller bij de ruimtes die je wilt benutten", aldus de trainer, die met Feyenoord momenteel tiende staat. "Dat is Feyenoord onwaardig, maar wel een feit. We hebben puntenverlies geleden in meerdere wedstrijden, geregeld door eigen toedoen. Wij balen daar zelf ook enorm van."