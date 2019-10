Gullit waarschuwt Ajax voor speler Chelsea: ‘Ten Hag maakt zich ook zorgen’

Ajax ontvangt woensdag Chelsea in het kader van de Champions League. De Amsterdammers hebben de eerste twee groepswedstrijden in winst omgezet en staan bovenaan in Groep H, met drie punten voorsprong op de Londenaren. Ruud Gullit waarschuwt zondag bij Rondo de defensie van Ajax alvast voor de kwaliteiten van Tammy Abraham.

De Engelsman krijgt onder manager Frank Lampard veel speeltijd om zijn kwaliteiten te tonen en volgens Gullit stelt de jongeling zeker niet teleur. De oud-international begint zijn betoog met zijn constatering dat Ajax aan de bal wel beter is dan Chelsea. “Ze kunnen de bal langer bij zich houden. Dat vindt een Engelse club niet lekker. Die zullen dan gaan jagen”, zegt Gullit bij Ziggo Sport.

De analist is benieuwd hoe Ajax onder de druk van Chelsea uit gaat spelen. “Het spel in balbezit zal heel belangrijk zijn. Ook ben ik heel benieuwd naar hoe Abraham tegen de verdediging van Ajax gaat spelen. Daar ben ik écht benieuwd naar”, aldus Gullit, die wijst naar de zwaktes van de verdediging van Ajax. Hij denkt dat Abraham Ajax veel pijn kan doen.

Dat de Amsterdammers vaak kansen weggeven, is een gegeven waar Chelsea en Abraham wel mee uit de voeten kunnen, aldus Gullit. Afgelopen zaterdag bij de winst op RKC Waalwijk (1-2) gaf Ajax ook veel ruimte weg, zo klinkt het. “Ik denk dat Erik ten Hag zich daar ook wel zorgen over maakt. Je kunt niet denken dat je er altijd maar mee wegkomt. Daar kun je niet op bouwen.”