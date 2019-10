Fenerbahçe verslaat Ismaïl Aissati en consorten en nestelt zich in de top

Fenerbahçe heeft zondagavond drie punten gepakt op bezoek bij Denizlispor. De formatie van coach Ersun Yanal wist twee keer te scoren tegen de ploeg van Ismaïl Aissati: 1-2. Door de nipte overwinning melden de Gele Kanaries zich weer in de top van de Süper Lig met drie en één punt achterstand op respectievelijk Alanyaspor en Trabzonspor.

Pas laat in de eerste helft kon Fenerbahçe de ban breken via Tolga Cigerci. De middenvelder kon profiteren van een rebound die van de lat afkwam en schoot raak: 0-1. Na een uur spelen zorgde Vedat Muriqi voor de beslissing. Isaac Sackey treuzelde en verspeelde uiteindelijk de bal, waarna Fenerbahçe snel een aanval opzette. Muriqi was het eindstation en tikte binnen: 0-2. Oscar Estupinan wist nog wat terug te doen, maar verder dan de 1-2 kwam Denizlispor niet.