Liverpool beleeft ondanks late treffer frustrerend bezoek aan Old Trafford

Liverpool heeft na acht zeges op rij voor het eerst punten laten liggen in de Premier League. De koploper speelde zondag op bezoek bij Manchester United een matige wedstrijd en stapte uiteindelijk met een remise van het veld: 1-1. Toch zal bij Liverpool vermoedelijk vooral opluchting overheersen, want de gelijkmaker van Adam Lallana viel pas vijf minuten voor tijd. Door het puntverlies is de voorsprong van Liverpool op achtervolger Manchester City teruggelopen tot zes punten. United blijft met slechts tien punten uit negen duels teleurstellend dertiende staan.

Beide teams kampten in aanloop naar het duel op Old Trafford met wat personele problemen. United moest het stellen zonder onder anderen Paul Pogba, terwijl bij Liverpool Mohamed Salah de opvallendste afwezige was. De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd, maar de eerste serieuze doelpoging was na een klein kwartier voetballen voor de bezoekers. Georginio Wijnaldum creëerde fraai ruimte voor zichzelf met een individuele actie, maar het afstandsschot van de Oranje-international kon David de Gea vervolgens niet verontrusten.

In het restant van de eerste helft waren de kansen schaars, maar op slag van rust ontbrandde de wedstrijd volledig. Divock Origi werd in de 36ste minuut van de bal gezet door Victor Lindelöf waarna United kon counteren. Daniel James leverde vervolgens een scherpe voorzet af op Marcus Rashford, die was ontsnapt aan de aandacht van Joël Matip en uiteindelijk van dichtbij eenvoudig kon scoren: 1-0. Bij Liverpool was de woede groot vanwege een vermeende overtreding van Lindelöf, maar arbiter Martin Atkinson besloot de treffer, na raadpleging van de videoscheidrechter (VAR), gewoon goed te keuren.

Luttele minuten later was de VAR Liverpool opnieuw niet goedgezind. Sadio Mané profiteerde van gestuntel van Lindelöf en leek de gelijkmaker op het scorebord te brengen, maar ditmaal besloot de VAR wél in te grijpen en het doelpunt te annuleren. Daardoor leidde United bij rust nipt. Het team van Solskjaer kon in de tweede helft terugplooien op eigen helft en ontregelde het aanvalsspel van Liverpool zeer behoorlijk: the Reds kwamen in het eerste kwartier na de onderbreking nauwelijks tot kansen. Klopp bracht na precies een uur Alex Oxlade-Chamberlain voor Origi en voerde daarmee zijn eerste wissel van de wedstrijd door.

Even later was Rashford aan de overzijde dicht bij de 2-0, maar zijn schot scheerde rakelings voorbij het doel van Alisson Becker. Ondertussen nam de wanhoop bij Liverpool toe. Het elftal van Klopp creëerde nauwelijks kansen en leek roemloos ten onder te gaan. Toch wist de koploper vijf minuten voor tijd plots langszij te komen. Een voorzet vanaf de linkerflank van Andy Robertson ging aan iedereen voorbij, waarna de ingevallen Lallana bij de tweede paal kon scoren. Liverpool zocht in de absolute slotfase nog nadrukkelijk naar een winnende treffer, maar die bleef uiteindelijk uit, ondanks kansen voor Trent Alexander-Arnold en Oxlade-Chamberlain.