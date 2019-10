Stand Eredivisie na speelronde 10: Ajax loopt uit, Feyenoord huilt weer

Ajax won dit weekend met 1-2 van RKC Waalwijk, terwijl PSV zijn meerdere moest erkennen in FC Utrecht en met 3-0 onderuit ging. De Amsterdammers gaan zodoende alleen aan de leiding in de Eredivisie, met drie punten voorsprong op PSV en Vitesse. Feyenoord stelde zondag wederom teleur, dit keer met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo. De ploeg van Jaap Stam is nu op de teleurstellende tiende plek terug te vinden op de ranglijst. Onderin pakte FC Emmen drie belangrijke punten door concurrent Fortuna Sittard met 2-1 te verslaan.