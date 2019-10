Eerste rode kaart ooit voor Kluivert op emotionele dag voor Ranieri

Justin Kluivert heeft zondag voor het eerst in zijn carrière een rode kaart gepakt. In de wedstrijd tussen Sampdoria en AS Roma moest de aanvaller in de slotfase het veld ruimen, maar dat veranderde niets meer aan de stand: 0-0. Het was duur puntenverlies voor Roma op bezoek bij de hekkensluiter van de Serie A. Bij Sampdoria maakte Claudio Ranieri op zijn 68ste verjaardag zijn rentree op de bank, uitgerekend tegen zijn oude liefde Roma.

Voor de tweede keer in vijf maanden volgde Ranieri collega Eusebio Di Francesco op; dat gebeurde in maart bij Roma en nu bij Sampdoria. Hij was zichtbaar geëmotioneerd toen hij voor de wedstrijd werd begroet door fans van beide ploegen. Kluivert ontving zijn tweede gele kaart vier minuten voor het eind van de reguliere speeltijd. De buitenspeler kwam te laat in een duel met Nicola Murru. Het was een onhandige overtreding van Kluivert, die na een halfuur al geel pakte.

De eerste helft stond voor Roma in het teken van een escalatie van de blessurecrisis: Bryan Cristante en Nikola Kalinic vielen uit en voegden zich in de ziekenboeg bij onder meer Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Amadou Diawara en Davide Zappacosta. Na de rust slaagden beide ploegen er nog steeds niet in om veel kansen te creëren. Pas naarmate het einde in zicht kwam waren er schoten op doel, maar pogingen van Edin Dzeko en Fabio Quagliarella misten overtuiging. Aan de overzijde moest Pau López redding brengen op een uithaal van Federico Bonazzoli.