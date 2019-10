‘Shock-moment’ bij training Bayern; Corentin Tolisso grijpt naar zijn hart

Bayern München is zondag opgeschrikt door een incident met Corentin Tolisso. Tijdens de training van der Rekordmeister greep de 25-jarige middenvelder enige tijd naar zijn hart toen hij op de grond zat en zijn rust pakte. Trainer Niko Kovac besloot de training vroegtijdig af te breken. Bayern heeft inmiddels aan de Duitse pers laten weten dat het beter gaat met Tolisso.

Zaterdag speelde Bayern met 2-2 gelijk tegen FC Augsburg. Een dag later werkten de spelers die niet in actie waren gekomen een training af, onder wie Tolisso. Fans en de Duitse media waren aanwezig bij de oefensessie toen de Fransman naar zijn hart greep. Tolisso ging even later naar de kleedkamer, waarna Kovac besloot de training helemaal stop te zetten.

Duitse media melden dat de spelers en de technische staf schrokken van het voorval en spreken van een 'shock-moment' op het trainingscomplex. Teamdokter Peter Ueblacker ontfermde zich meteen over Tolisso, terwijl ook ploeggenoten zich zorgen maakten. Bayern zou volgens Duitse media inmiddels hebben gemeld dat het beter gaat met Tolisso, maar duidelijkheid over de exacte situatie van de middenvelder is nog niet verschaft.