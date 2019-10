Galatasaray - Real Madrid: het leukste Champions League-duel aller tijden

Galatasaray en Real Madrid staan in de groepsfase van de Champions League tegenover elkaar. De ploeg van Fatih Terim boekte afgelopen vrijdag tegen Sivasspor (3-2) de eerste overwinning sinds 13 september, na vier remises en een nederlaag in alle competities. Real Madrid leed zaterdag bij Real Mallorca (1-0) de eerste nederlaag in LaLiga. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Türk Telekom Stadyumu, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Dit is de zevende keer dat Galatasaray en Real Madrid elkaars tegenstander in de Champions League zijn, en de eerste keer sinds de groepsfase in 2013/14. Destijds won de Spaanse club tweemaal: 1-6 en 4-1.

O De enige zege van Galatasaray in de laatste zeventien officiële wedstrijden in Europa tegen een Spaanse club was in 2012/13: vier remises, twaalf nederlagen. Toentertijd werd Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League met 3-2 verslagen.

O Real Madrid heeft niet één van de laatste drie Champions League-duels gewonnen: een remise, twee nederlagen. De laatste, langere reeks van de Spaanse topclub was tussen november 2005 en september 2006 (vijf duels), met huidig hoofdtrainer Zinédine Zidane in drie van die wedstrijden binnen de lijnen.

O Van alle onderlinge Champions League-duels die minimaal vijf keer werden gespeeld, vielen de meeste doelpunten in de wedstrijden tussen Galatasaray en Real Madrid. In 6 ontmoetingen scoorden de teams liefst 28 keer: een moyenne van 4.67 per duel.

O Fatih Terim zit voor de vijftigste keer op de bank tijdens een Champions League-duel. De Turk verloor tot dusver 25 van de 49 ontmoetingen en daarmee is hij de enige trainer die in minder dan 50 wedstrijden tot 25 nederlagen in het toernooi kwam.

O Sinds de vier treffers in de eerste helft van het duel met Viktoria Plzen (0-5) in november vorig jaar kwam Real Madrid in zes Champions League-wedstrijden niet voor rust tot scoren. De Koninklijke kreeg in deze reeks zelfs acht tegengoals in de eerste helft om de oren, inclusief twee in elk van de laatste drie duels.

O Galatasaray won slechts 2 van de laatste 22 Champions League-duels: 6 remises, 14 nederlagen. Beide overwinningen waren voor eigen publiek in de groepsfase van het toernooi: 2-1 tegen Benfica (2015) en 3-0 tegen Lokomotiv Moskou (2018).

O Karim Benzema was in zijn laatste drie Champions League-duels met Galatasaray bij vijf doelpunten betrokken: twee assists, drie treffers.

O Galatasaray en Real Madrid wachten dit seizoen nog op het eerste velddoelpunt in de Champions League. De Turkse topclub ondernam in de eerste twee speeldagen 10 doelpogingen, terwijl de Madrilenen liefst 23 keer het vijandelijke doel onder vuur namen.

O Real Madrid dwong in de tweede groepswedstrijd tegen Club Brugge een 2-2 gelijkspel af, na een 0-2 achterstand. De Spaanse topclub voorkwam een nederlaag in zeven Champions League-wedstrijden waarin men minimaal twee tegendoelpunten moest goedmaken; minimaal drie keer meer dan welke club dan ook.