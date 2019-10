FC Emmen ondergaat bizarre transformatie en wint bloedstollende kraker

FC Emmen heeft zondagmiddag de spannende degradatiekraker gewonnen van Fortuna Sittard. In een onderling duel in De Oude Meerdijk kwamen de bezoekers in de eerste helft verdiend op voorsprong. De formatie van Dick Lukkien onderging in de rust echter een transformatie en wist na de thee aanspraak te maken op de overwinning: 2-1. Door de zege stijgt FC Emmen naar de veertiende plek in de Eredivisie, terwijl Fortuna op de zeventiende positie blijft steken.

Voor beide teams was een overwinning welkom gezien de mogelijke degradatie. Fortuna was in zeven van de laatste acht duels met de club uit Drenthe ongeslagen en ook deze wedstrijd begon goed voor de ploeg van trainer Sjors Ultee. Na een kwartier spelen bracht Bassala Sambou de bezoekers op voorsprong. De aanvaller brak door vanaf de linkerkant, kapte naar binnen en krulde het leer op knappe wijze in de verre hoek, buiten bereik van doelman Dennis Telgenkamp: 0-1.

Fortuna had de wedstrijd onder controle en speelde een van de betere helften van dit seizoen, terwijl FC Emmen moeite had om het de uitploeg lastig te maken. Fortuna ging geduldig op zoek naar de verdubbeling van de marge, maar moest na 45 minuten ietwat gefrustreerd de kleedkamer opzoeken. De Limburgers creeerden namelijk aardig wat kansen op de 0-2, maar Telgenkamp reageerde vaak alert. Vlak voor rust kreeg Sambou de uitgelezen mogelijkheid op een doelpunt, maar bij een uitbraak schoot de jongeling in het zijnet.

FC Emmen speelde een uiterst zwakke eerste helft, maar leek na de thee een compleet andere ploeg. Waar invaller Jafar Arias bij een schermutseling nog niet kon profiteren, was het Michael de Leeuw die even later wel scoorde. Lorenzo Burnet had een harde voorzet vanaf links in huis en vond de geheel vrijgelaten De Leeuw, die simpel kon binnenkoppen: 1-1. FC Emmen was tijdens de rust een ware transferformatie, want de thuisploeg leek door te stomen naar een overwinning. Arias en De Leeuw verzuimden echter de 2-1 op het scorebord te zetten.

FC Emmen bleef aanzetten, waarbij de 2-1 pas een kwartier voor tijd viel. Sergio Peña werd de matchwinner door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de verre hoek te gidsen: 2-1. Fortuna ging daarna nog op zoek naar de gelijkmaker, maar Amadou Ciss en consorten kwamen niet meer tot scoren. De aanvaller had in de slotfase meerdere mogelijkheden om de 2-2 tegen de touwen te werken, net als Felix Passlack, maar beiden faalden bij hun pogingen.