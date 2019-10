Misère voor Sparta compleet na bizarre kopstoot Coremans aan Sierhuis

FC Groningen heeft zondag de vierde overwinning van het seizoen bijgeschreven. In een gezapige wedstrijd tegen Sparta Rotterdam mazzelden de noorderlingen na een gemiste strafschop van Bryan Smeets, waarna Kaj Sierhuis en Charlison Benschop wisten de scoren in de slotfase: 2-0. Sierhuis, die na blessureleed voor het eerst sinds 14 september weer een competitieduel speelde, was cruciaal: de invaller toonde zich direct gretig op het veld zorgde voor nieuwe inspiratie toen het bijzonder moeizaam liep bij Groningen. De slotfase werd ontsierd door een bizarre rode kaart voor Sparta-keeper Tim Coremans.

Voor eigen publiek had Groningen in de eerste helft een overwicht aan balbezit, maar het spel van de ploeg van Danny Buijs was allesbehalve overtuigend. Het spel speelde zich vooral af op het middenveld. Als een van beide ploegen wat dichter in de buurt van het vijandelijke doel kwam, ging het vaak mis in de passing. Bovendien hadden Groningen en Sparta veel overtredingen nodig. Een van de weinige kansen was in de tweede minuut voor Sparta, toen Mohamed Rayhi na goed voorbereidend werk van Halil Dervisoglu op Sergio Padt af kopte.

In de tweede helft leek het mis te gaan voor Groningen. Na een duw van Deyovaisio Zeefuik ontstond een pijnlijke botsing tussen Django Warmerdam en Adil Auassar; op advies van de VAR en na het zien van de beelden concludeerde arbiter Kevin Blom dat er sprake was van een overtreding van Zeefuik. Smeets kreeg vanaf elf meter de kans om Sparta op voorsprong te schieten, maar zijn te zwakke penalty was een prooi voor Padt. De bezoekers waren na de rust wel wat sterker dan Groningen en drong langzaam aan richting het doel van Padt.

Het ging bij Groningen pas beter lopen toen Sierhuis halverwege de tweede helft zijn entree maakte. Zijn komst bracht meer dreiging en diepgang bij de thuisploeg. Groningen hengelde in het slot van de wedstrijd het meest nadrukkelijk naar het openingsdoelpunt. Ahmed El Messaoudi en Mo El Hankouri combineerden, waarna eerstgenoemde de paal trof. Uit de daaropvolgende corner schoot Mike te Wierik over; een poging van Zeefuik trof vanuit kansrijke positie hetzelfde lot. Vijf minuten voor tijd leverde de zoektocht van Groningen het gewenste resultaat op.

Sierhuis werd in het strafschopgebied gevonden door Warmerdam, won het duel van Bart Vriends en schoot raak uit de draai: 1-0. Sparta wist het vervolgens niet meer spannend te maken. Integendeel: een bizar moment in de blessuretijd resulteerde in de 2-0 van Groningen. Doelman Coremans werd, toen hij het spel snel wilde hervatten, even lastiggevallen door Sierhuis. Hij reageerde woedend, deelde en kopstoot uit en mocht inrukken. Sparta had geen wissels meer, waardoor rechtsback Dirk Abels de keepershandschoenen aantrok. Hij wist de strafschop van Charlison Benschop niet te keren.