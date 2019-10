Jaap Stam zorgt voor langverwacht basisdebuut; ook Jörgensen in de basis

Feyenoord start zondagmiddag bij de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met Nicolai Jörgensen in de basis. De spits kampt dit seizoen vaak met blessureleed en heeft al veel duels moeten missen, maar is nu fit genoeg om aan de aftrap te staan. Trainer Jaap Stam kiest ook voor Marcos Senesi. De Argentijnse miljoenenaankoop kreeg de voorbije duels weinig speeltijd, maar mag nu vanaf het begin van de wedstrijd zijn waarde tonen.

Senesi kwam afgelopen zomer voor zeven miljoen euro over van San Lorenzo, maar na een tegenvallend debuut bij FC Emmen (3-3) kreeg de verdediger weinig vertrouwen van Stam. De trainer gaf afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie aan dat hij altijd kijkt naar de juiste opstelling. “We zijn altijd bezig met de ideale samenstelling van het elftal.”

“Iedereen roept om Marcos, maar ik luister niet naar iedereen. Hij maakt stappen. Of dat genoeg is, gaan we morgen (zaterdag, red.) bekijken. Snapt hij wat we van hem vragen? Als dat niet zo is, wachten we nog even”, zo tekende onder meer RTV Rijnmond op uit de mond van Stam. De oefenmeester heeft nu bepaald dat Senesi samen met Ié het centrum van de defensie vormt. Eric Botteghin zit op de bank.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Senesi, Haps; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Merkel, Mauro Junior; Dos Santos, Dessers en Konings.