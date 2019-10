Inter komt met schrik vrij na assist De Vrij en dubbelslagen Martínez en Lukaku

Internazionale heeft zondagmiddag ternauwernood drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Sassuolo. Twee weken na de 1-2 nederlaag tegen Juventus, de enige verliespartij van het seizoen, won Inter met 3-4 in Modena. Lautaro Martínez en Romelu Lukaku maakten allebei twee doelpunten, terwijl Stefan de Vrij een assist leverde. Inter blijft dankzij de zege op een punt van koploper Juventus staan.

Inter zocht in het MAPEI Stadion naar de vierde overwinning in evenzoveel uitwedstrijden in het nieuwe seizoen; slechts viermaal eerder wonnen i Nerrazzurri hun eerste vier competitieduels buitenshuis. De ploeg van Antonio Conte begon veelbelovend. Al in de tweede minuut opende Lautaro Martínez de score voor Inter: de Argentijn trok naar binnen in het strafschopgebied en vond tussen drie belagers de ruimte voor een geplaatst schot. Martínez liet een goede kans op de 0-2 liggen en niet veel later kwam Sassuolo langszij via Domenico Berardi.

Na een kwartier verspeelde Inter de bal op de vijandelijke helft en was Sassuolo er snel uit. De thuisploeg combineerde langs het strafschopgebied, alvorens Berardi voorbij Cristiano Biraghi sprintte en de verre hoek vond. Inter dacht na 25 minuten weer aan de leiding te komen, maar een treffer van Martínez werd afgekeurd vanwege een eerdere overtreding van Romelu Lukaku. Ook aan de overzijde werd een treffer geannuleerd: Francesco Caputo verschalkte Samir Handanovic, maar stond buitenspel. Toch viel er nog een geldig doelpunt: De Vrij bediende Lukaku met een lange pass over de grond, en de Belg draaide weg bij zijn tegenstander om van dichtbij af te ronden.

Op slag van rust verdubbelde Inter de marge, Martínez werd gevloerd door Marlon en Alfred Duncan, waarna Lukaku mocht aanleggen voor een penalty. Vlak voor zijn schot kwam een parachutist het veld op, maar die werd weer verwijderd en Lukaku scoorde. In het tweede bedrijf mocht Inter opnieuw aanleggen voor een penalty, na een overtreding van Filip Djuricic op Nicolò Barella, en ditmaal scoorde Martínez. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor Inter, maar Sassuolo kwam rap terug tot 3-4. Djuricic vond tussen enkele verdedigers de rechterhoek, waarna Jérémie Boga drie spelers passeerde, naar binnen trok en de aansluitingstreffer verzorgde. Het werd dus nog erg spannend, maar Inter sleepte de zege binnen.