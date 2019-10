PEC Zwolle komt rampzalige start te boven tegen ADO Den Haag

PEC Zwolle heeft ADO Den Haag zondagmiddag de vijfde opeenvolgende nederlaag in de Eredivisie toegediend. In een weinig hoogstaande wedstrijd zegevierden de Blauwvingers met 3-1, waardoor PEC stijgt naar de veertiende plek. Het team van John Stegeman beëindigde een negatieve reeks van drie nederlagen op rij. ADO blijft op de zestiende plek staan en is in afwachting van het resultaat van de wedstrijd tussen FC Emmen en Fortuna Sittard, respectievelijk de nummers vijftien en zeventien.

PEC kende voor eigen publiek een rampzalige start. Na zeven minuten wist Michiel Kramer een lage voorzet van Dion Malone af te ronden: de spits kwam voor verdediger Yuta Nakayama en schoot van dichtbij raak. Even later haakte Sai van Wermeskerken geblesseerd af, terwijl Tom Beugelsdijk er bijna 0-2 van maakte uit een kopbal. PEC was de weg kwijt: de ploeg van Stegeman opereerde slordig en oogde achterin erg kwetsbaar. ADO voetbalde zo nu en dan bijzonder eenvoudig en de trainer van PEC zag zich genoodzaakt om hevig te coachen langs de zijlijn.

Na ruim een halfuur ontstond desondanks een grote kans op de gelijkmaker voor PEC. Na een scherpe steekpass van Nakayama gleed Milan van Ewijk weg en dook Vito van Crooij op in het strafschopgebied. Met een hard schot dwong hij Luuk Koopmans tot een redding. Tom Beugelsdijk gleed door in een verlate poging om zijn schot te voorkomen en raakte Van Crooij. Stegeman vroeg tevergeefs om een strafschop. De kans gaf PEC in ieder geval goede moed en het spel van de thuisploeg werd beter. Het duurde niet lang voordat dat alsnog resulteerde in de 1-1. Zeven minuten voor de rust leverde Mustafa Saymak een afgemeten voorzet op Ilias Bel Hassani, die feilloos werd binnengekopt door de vrijstaande aanvaller.

ADO riep het doelpunt over zich af: de bezoekers hadden aanvankelijk de controle, maar kon of wilde niet het spel blijven maken. Op slag van rust knikte Kenneth Paal uit kansrijke positie naast en dus bleef ADO erger leed bespaard. De tweede helft was een stuk minder aantrekkelijk en geen van beide ploegen maakte echt aanspraak op de zege. Toch kwam er wel een winnaar. En kwartier voor tijd werkte Reza Ghoochannejhad de bal van dichtbij binnen; het doelpunt werd eerst afgekeurd, maar na het bekijken van de beelden toegekend. In de slotfase besliste Pelle Clement het duel definitief, door behendig langs Koopmans te gaan en in een leeg doel af te ronden.