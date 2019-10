‘Matthijs de Ligt? Hij moet stoppen om kritisch op zichzelf te zijn’

Juventus wist zaterdagavond met 2-1 te winnen van Bologna. Matthijs de Ligt kwam in de absolute slotfase goed weg, toen scheidsrechter Massimiliano Irrati geen strafschop gaf na een vermeende handsbal. Juventus-trainer Maurizio Sarri neemt het na afloop van het treffen met Bologna in gesprek met Sky Italia op voor de twintigjarige verdediger.

“De Ligt? Hij moet stoppen om kritisch op zichzelf te zijn. Hij doet het goed, als je alle uitdagingen in ogenschouw neemt voor iemand die op negentienjarige leeftijd de overstap naar Italië maakt”, geeft Sarri te kennen. “We hoeven nu niet te praten over de defensieve tekortkomingen, daar hun kansen kwamen uit balverlies. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar maakten drie of vier hele grote fouten. Dat had zowel een technische als een mentale oorzaak, het legt onze zwakheden bloot.”

Gianluigi Buffon hield Juventus met een waanzinnige reflex op de been. “De goal had sowieso niet geteld, want er stonden een aantal spelers van Bologna buitenspel”, voegt de oefenmeester van Juventus toe tegenover DAZN. “Ik heb de jongens verteld dat we niet moesten proberen om de wedstrijd te controleren en achterover te leunen, want daarmee zouden we onszelf in de problemen brengen in de slotfase.”

“Na de rust lieten we de bal sneller rondgaan, waardoor Bologna net een seconde later was iedere keer. Ik weet niet of wij het beter deden of dat zij moe werden, doordat ze de eerste helft hard hebben moeten werken”, stelt Sarri. “Er zit een dunne lijn tussen effectief passen en oneindig balbezit houden. In de laatste vijf minuten deden we dat slecht, we verloren de bal in een gevaarlijke zone. We moeten aan de details werken.”