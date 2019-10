Zondag, 20 Oktober 2019

52 euro per minuut moet Real Madrid buitenspel zetten

Bayer Leverkusen heeft het voorzien op Lucas Vázquez. De aanvaller, die momenteel aan de zijlijn staat met blessureleed, is gedaald in de rangorde bij Real Madrid en mag mogelijk vertrekken in januari. (BILD)

Manchester United zal circa 35 miljoen pond, omgerekend 40,7 miljoen euro, moeten ophoesten om Emre Can in januari over te nemen van Juventus. Nadat hij buiten de Champions League-selectie werd gehouden, lijkt een transfer aanstaande. (Sky Sports)

Manchester City stelt Raheem Sterling een weeksalaris van 450 duizend pond in het vooruitzicht, omgerekend ruim 523 duizend euro. Met het megacontract hoopt de kampioen van Engeland de aanvaller uit de handen van Real Madrid te houden. (Daily Express) Met het megacontract hoopt de kampioen van Engeland de aanvaller uit de handen van Real Madrid te houden.

In navolging van Manchester City houdt ook Watford de ontwikkeling van José Cifuentes in de gaten. De verdedigende middenvelder van CD América de Quito debuteerde vorige week in de basis bij Ecuador, tijdens de 6-1 nederlaag tegen Argentinië. (The Sun)

Tottenham Hotspur heeft het vertrek van Kieran Trippier naar Atlético Madrid niet goed kunnen opvangen en daar moet iets aan gedaan worden. Nathan Ferguson, die als links- en rechtsback kan spelen, moet voor circa elf miljoen euro overkomen van West Bromwich Albion. (The Sun)