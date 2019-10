‘Dan denk ik dat hij een paar jaartjes bij Feyenoord had kunnen vertoeven’

Feyenoord versterkte zich afgelopen zomer met Marcos Senesi, maar de Argentijnse aanwinst kreeg tot dusver nog geen basisplaats van trainer Jaap Stam. Ronald de Boer is een fan van Willem Janssen en denkt dat de aanvoerder van FC Utrecht niet had misstaan bij de Rotterdammers, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

“Als je kijkt naar Senesi en Janssen, dan denk je van: het zal toch niet zoveel verschillen? Dan heb je ook nog iemand die Nederlands spreekt en weet hoe de hazen lopen. Het is anders, Utrecht of Feyenoord. Dat weet je soms, er kan een heel groot kwaliteitsverschil zijn. Maar als je dit ziet, heb ik het gevoel dat hij een paar jaartjes bij Feyenoord had kunnen vertoeven”, zo wijst De Boer naar het optreden van Janssen in de wedstrijd tegen PSV (3-0 zege). Hans Kraay junior merkt op dat Janssen eerder in verband werd gebracht met Feyenoord.

“Willem van Hanegem dronk een paar maanden geleden een bak koffie met Theo van Duivenbode en zij kwamen samen tot de conclusie: als je toch geen geld heb, doe dan nog maar twee jaar Willem Janssen. Daar werd gek tegenaan gekeken. Hij is niet snel, maar staat altijd goed, kan koppen en is een echte leider”, zo stelt Kraay jr. over Janssen. De Boer: “Dat geeft geen garantie dat het goed gaat. Kijk, ik ben gek van Janssen. De persoonlijkheid, wat hij uitstraalt. Feyenoord is toch iets anders. Ik denk dat het wel goed zou komen, maar altijd een slag om de arm houden.”

“Iemand van zeven miljoen moet er toch direct staan? Het kan niet zo zijn dat die er niet direct staat, dat is gek. Als je dat soort bedragen neerlegt voor jongens vanuit het buitenland...”, voegt Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, toe. Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje, snapt wel dat Feyenoord Senesi heeft aangetrokken. “Nederland is niet alleen een opleidingsland, maar ook een doorverkoopland. Dus ik snap wel dat je als club iemand haalt die twee jaar goed kan spelen en daarna weer doorverkocht kan worden.”