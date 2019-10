Hans Kraay junior: ‘Als hij niet speelt, gooi ik een baksteen door de televisie’

Feyenoord neemt het zondagmiddag in De Kuip op tegen Heracles Almelo. De grote vraag in aanloop naar dat duel is of Marcos Senesi zijn debuut als basisspeler zal maken in het elftal van trainer Jaap Stam. Als het aan Hans Kraay junior ligt, staat de Argentijnse aankoop hoe dan ook aan de aftrap bij de Rotterdammers.

“Als Senesi niet speelt, gooi ik een baksteen door de televisie. Verkoop hem maar, als je hem vandaag niet opstelt. Dat meen ik echt”, zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. Ronald de Boer twijfelt of Senesi in de basiself staat, als hij afgaat op de uitspraken van Stam in aanloop naar het treffen met Heracles. “Als ik Jaap hoorde, kwam het erop neer dat hij de huidige spelers op die positie nog beter vindt op dit moment. Hij heeft nog een aanloopje nodig en moet wennen, dat begrijp ik. Maar het gaat ook nog om kwaliteit.”

“Tja, dan hoor ik ook dat het om de taal gaat. Jij bent een echte centrale verdediger geweest, als enige hier. Je hoeft toch niet de taal te spreken om een goede wisselwerking te hebben? Wanneer geef ik rugdekking, wanneer dek ik door, daar hoef je toch niet allebei Nederlands voor te zijn?”, zo richt Kraay jr. zich tot de eveneens aanwezige Nico-Jan Hoogma, die als centrumverdediger voor onder meer FC Twente, Hamburger SV en Heracles Almelo.

“Voetbaltaal is voetbaltaal. Ik ben naar HSV gegaan, Duits was ook niet mijn taal, maar vanaf dag één moest ik er staan en de boel neerzetten. Als je met goede voetballers om je heen staat, gaat het vrij snel volgens mij”, zegt Hoogma, die tegenwoordig werkzaam is als directeur topvoetbal bij de KNVB. De Boer denkt dat Senesi snel zou kunnen overtuigen. “Als je de kwaliteiten hebt... Je spreekt met je voeten. Na één of twee acties zeggen ze: ‘Oké, die kan er wat van’. Het is ook niet zomaar een bedrag dat Feyenoord neerlegt, hè. Feyenoord is een club die op de centjes moet letten. Als je dan zo'n speler haalt, denk je dat het een zekerheidje is.”