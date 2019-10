Maduro: ‘De mensen in Nederland onderschatten zijn overstap een beetje’

Luuk de Jong verruilde PSV afgelopen zomer voor een dienstverband bij het Spaanse Sevilla. De 29-jarige spits kent geen al te gelukkige start bij los Rojiblancos, daar hij in zeven wedstrijden voorlopig nog niet het net wist te vinden. Hedwiges Maduro, die tussen 2012 en 2014 voor Sevilla speelde, benadrukt in gesprek met NUsportdat de overstap van De Jong in Nederland misschien een beetje onderschat wordt.

“De Jong krijgt straks het stempel dat hij niet goed genoeg is voor het buitenland. Maar het klopt wel dat hij verder is dan in zijn tijd in Duitsland en Engeland. Hij is volwassener geworden en beter in het positie kiezen voor het doel. Dat ben je niet in één keer verleerd. Hij moet zich pas zorgen maken als hij geen kansen meer krijgt”, constateert Maduro. Het Sevilla van De Jong neemt het zondagavond in eigen stadion op tegen Levante.

“De mensen in Nederland onderschatten zijn overstap een beetje”, vervolgt de oud-international. Hij stelt dat men ‘geen idee’ heeft wat een omschakeling van cultuur met een voetballer kan doen. “Je hele ritme gaat over de kop. Waar je hier in Nederland misschien gewend bent om om 19.00 uur te gaan eten, begin je in Spanje om die tijd met trainen en eet je pas om 22.00 uur. En daarnaast reis je soms nog drie of vier keer per week. Dat is een aanslag op je lichaam.”

De Jong scoorde tijdens de afgelopen interlandperiode voor Oranje in de met 3-1 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland en volgens Maduro is het ‘lekker’ dat hij zo'n belangrijk doelpunt heeft gemaakt. “Dat goede gevoel heeft hij meegenomen naar Sevilla. Als die eerste er eenmaal inzit, dan komen de doelpunten vanzelf. Het is moeilijk om het zo vroeg in het seizoen aan te geven, maar ik denk dat hij het wel gaat redden bij Sevilla.”