Beste start ooit brengt Vitesse naast PSV: ‘Moeten we nu heel blij mee zijn’

Vitesse won zaterdagavond met 0-4 op bezoek bij VVV-Venlo en maakt zodoende de beste seizoensstart uit de clubgeschiedenis door. Niet eerder verzamelden de Arnhemmers minstens 23 punten in de eerste 10 wedstrijden van een Eredivisie-seizoen en de ploeg van trainer Leonid Slutsky staat momenteel zelfs op gelijke hoogte met titelkandidaat PSV. De Russische oefenmeester toonde zich na afloop van de wedstrijd echter weinig onder de indruk van het record, dat hij overnam van Ronald Koeman.

“Ik kijk niet naar records. Ik denk meer aan de wedstrijden en wat er beter kan”, is hij duidelijk tegenover FOX Sports. De ruime einduitslag zorgt bovendien wellicht voor een wat vertekend beeld, aangezien Vitesse een moeizame wedstrijd speelde in Limburg: “Ik was bang voor deze wedstrijd vanwege de interlandbreak. We hebben het vaak moeilijk na interlands. De vorige keer verloren we met 5-0 van PSV”, gaat Slutsky verder.

Bryan Linssen was met twee doelpunten de uitblinker aan de kant van Vitesse en hij deed zo zijn oude club VVV pijn: “Dat zullen ze nooit leuk vinden hier, maar ik ben er wel blij mee dat ik twee keer scoorde”, reageert hij tegenover Omroep Gelderland. “We gaven ze wel een lesje effectiviteit ja. We begonnen totaal niet goed aan deze wedstrijd en we hinkten op twee gedachtes. De ene helft wilde naar voren, een paar anderen niet. En dan komen zij er gevaarlijk uit, maar gelukkig hebben wij een goede keeper op de goal. Die heb ik wel een paar schouderklopjes gegeven”, is hij lovend over Remko Pasveer.

Naast Linssen zette ook Riechedy Bazoer zijn naam op het scorebord en de ontlading bij de middenvelder was groot na zijn 3-0: “Ik ben naar Nederland gekomen om te laten zien dat ik nog kan voetballen. Ik speel nu verdedigende middenvelder, op een andere positie dan ik gewend ben. Ik ben eigenlijk een speler die dichtbij de goal moet spelen. Nu ik dus in die aanvallende positie kwam en kon scoren was ik daar erg blij mee.” Voor Bazoer is het een mooie opsteker dat Vitesse op gelijke hoogte staat met PSV: “Daar moeten we nu heel blij mee zijn. Ik hoop dat we deze lijn doortrekken.”