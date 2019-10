Van den Brom schuldbewust na zege op PSV: ‘Dat moet ik ook niet doen’

PSV ging zaterdagavond met 3-0 onderuit bij FC Utrecht en de gemoederen liepen bij vlagen hoog op in De Galgenwaard. Nick Viergever en Jorrit Hendrix moesten in de laatste twintig minuten allebei inrukken met een rode kaart en ook FC Utrecht-trainer John van den Brom kreeg het aan de zijlijn even aan de stok met Denzel Dumfries.

“Hij wilde snel ingooien en ik hield die bal even vast, daar was hij boos over”, legt de oefenmeester na afloop van het duel uit in gesprek met FOX Sports. Van den Brom steekt echter meteen de hand in eigen boezem: “Dat snap ik wel, dat moet ik ook niet doen. Daarna ben ik even naar hem toegegaan om mijn excuses aan te bieden, toen was het klaar.”

“Ik doe alles om te winnen en hij doet dat ook”, gaat hij verder. Voor Dumfries was dat gebaar van Van den Brom genoeg: “Hij weet zelf ook wat hij deed. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is het ook klaar. Door de excuses is het wederzijdse respect weer terug”, is de rechtsback duidelijk.

Voor FC Utrecht was de overwinning op PSV de eerste zege op de Eindhovenaren in Eredivisie-verband sinds september 2012, terwijl de Domstedelingen een lager winstpercentage hebben tegen PSV dan tegen elk ander team in de competitie. Van den Brom geeft toe dat hij in de aanloop naar het duel voortdurend met zijn neus op de feiten werd gedrukt: “Elke overwinning, en zeker tegenover een grote club, is lekker. Ik hoor de hele week al dat ons gemiddelde ten opzichte van PSV moeilijk is en dan is het wel lekker dat je wint. De manier waarop vind ik echter veel belangrijker.”