‘Nick Viergever heeft zijn excuses aangeboden en het is goed zo’

Bart Ramselaar speelde zaterdagavond met FC Utrecht tegen zijn oude club PSV en voor de middenvelder werd het een avond met twee gezichten. De Domstedelingen wonnen weliswaar met 3-0 van de titelkandidaat, maar Ramselaar haalde ook het einde van de wedstrijd niet. Hij werd in de tweede helft namelijk het slachtoffer van een harde charge van Nick Viergever, die een rode kaart kreeg, en moest zich daarna laten vervangen.

Viergever kwam na afloop van het duel wel meteen naar Ramselaar toe: “Hij heeft me zijn excuses aangeboden, ik heb hem net even gesproken. Dat kan gebeuren natuurlijk. Het is wel een rode kaart natuurlijk, dat lijkt me duidelijk. Hij heeft zijn excuses aangeboden en dat is goed zo”, vertelde hij na afloop van het duel aan FOX Sports.

Wat Ramselaar betreft waren er geen twijfels of het wel een rode kaart was: “Dat dacht ik wel. Ik was er door en hij was best wel hoog dus ik had wel het gevoel dat zijn been een beetje de lucht in ging.” De middenvelder moest zich daarna, met nog een kwartier te gaan, laten vervangen door Urby Emanuelson: “Ze zeiden dat het op dit moment niet ernstig leek, laten we maar hopen dat het meevalt.”

De voormalig PSV’er denkt dat de twee rode kaarten een grote invloed hebben gehad op de uitslag van de wedstrijd. Op het moment dat het nog 1-0 stond, moest een paar minuten na de uitsluiting van Viergever ook Jorrit Hendrix inrukken. Hierna liep FC Utrecht uit naar een ruimere zege: “PSV is met name in de slotfase altijd nog heel sterk. Voor ons was het een belangrijke overwinning, we kunnen weer naar boven kijken. Als je verliest gaan er toch weer wat ploegen over je heen. Drie bonuspunten, laat ik het zo zeggen”, sluit hij af. FC Utrecht staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie.