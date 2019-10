Zondag, 20 Oktober 2019

Duitse grootmacht zit achter Dries Mertens aan

Manchester City hoopt snel met Raheem Sterling om de tafel te gaan om te praten over een nieuw contract. De aanvaller ligt nog vast tot medio 2023, maar wordt wel genoemd als mogelijke aanwinst voor Real Madrid. (Metro)

Fiorentina heeft afgelopen zomer een poging gedaan om Sandro Tonali over te nemen van Brescia. La Viola is echter niet van plan om in januari opnieuw bij de promovendus aan te kloppen. (TGR Toscana)

Dries Mertens vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Bundesliga. De aanvaller, die er met Napoli maar niet uitkomt over een nieuw contract, is nadrukkelijk in beeld bij Borussia Dortmund. (Diverse Duitse media) De aanvaller, die er met Napoli maar niet uitkomt over een nieuw contract, is nadrukkelijk in beeld bij Borussia Dortmund.

Juventus is in gesprek met Bologna over een terugkeer van Riccardo Orsolini. La Vecchia Signora kan de aanvaller aankomende zomer voor twintig miljoen euro terughalen, in 2021 zal er dertig miljoen betaald moeten worden. (Tuttosport)

Leeds United heeft de naam van Reece James hoog op het verlanglijstje gezet. De rechtsback werd afgelopen seizoen nog verhuurd aan Wigan Athletic en komt nu niet aan spelen toe bij Chelsea. (Tribuna)