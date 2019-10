Danny Makkelie erkent: ‘Ik baal vreselijk dat ik het zelf niet heb gezien’

Danny Makkelie was zaterdagavond blij met de VAR. De scheidsrechter gaf in de tweede helft van het duel tussen FC Utrecht en PSV (3-) een directe rode kaart aan Nick Viergever en Jorrit Hendrix, maar wél pas nadat video-arbiter Jochem Kamphuis het advies uitbracht om de beelden te bekijken.

Makkelie had immers in beide gevallen aanvankelijk een gele kaart getrokken. “Het is prettig dat er een VAR is. Het is een vangnet, anders was ik hier weggegaan met twee gemiste rode kaarten”, erkende de scheidsrechter in gesprek met FOX Sports. “Ik ben blij dat de VAR er is en ik denk dat het publiek ook graag ziet wat we aan het doen zijn. Ik baal natuurlijk wel vreselijk dat ik die momenten niet zelf heb gezien.”

“Het is niet leuk om naar het scherm te gaan.” De eerste rode kaart was voor Viergever, na een charge op Bart Ramselaar. “In de wedstrijd heb ik het niet zo gezien. Ik stond links van het duel en zag het contactmoment niet. De gele kaart gaf ik vanwege het onderbreken van een veelbelovende aanval. Jochem kwam bij mij op de lijn, zei dat hij het had teruggezien en het een duidelijke rode kaart vond.”

“Ik ging kijken en had geen enkele twijfel meer.” De overtreding van Hendrix werd niet gezien door Makkelie. “De bal werd weggespeeld. Ik draaide, volgde de bal en hoorde het publiek schreeuwen. Vanaf de zijlijn hoorde ik al: overtreding en geel. Ik gaf een gele kaart, maar ook toen kwam de VAR op de lijn en Jochem adviseerde me om te kijken. In beide gevallen was het een duidelijke rode kaart.”

“Jochem kijkt in dit soort gevallen de beelden terug en adviseert mij dan om te gaan kijken. De eindbeslissing ligt bij mij.” Makkelie legde ook uit waarom Denzel Dumfries in de slotfase geen tweede gele kaart ontving toen hij hands maakte. “Hij onderbrak geen veelbelovende aanval, dus dat vond ik geen gele kaart waard. Het was niet zo dat ik hem spaarde, want bij twee rode kaarten kan een derde er ook wel bij, maar we moeten wel realistisch blijven: dit was geen tweede gele kaart.”