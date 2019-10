Steven Bergwijn voert discussie met fans: ‘Al ik iets vind, zeg ik het ook’

Steven Bergwijn voerde zaterdagavond na de 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht een discussie met enkele supporters van PSV. De aanvaller was niet te spreken over de kritiek die hijzelf en zijn ploeggenoten over zich heen kregen en liet dat dan ook duidelijk blijken. In gesprek met FOX Sports blikte hij even terug op het moment.

“Wat er aan de hand was? Niet veel”, verzekerde Bergwijn. “Het was een beetje emotie natuurlijk, er werd over en weer wat gezegd Ik snap ze wel, maar we verliezen niet voor de lol natuurlijk en dat heb ik duidelijk gemaakt. We moeten gewoon bij elkaar blijven, we zijn één team en één club. We moeten voor elkaar strijden, wij voor hen en zij voor ons.”

“Dat heb ik gewoon verteld.” Bergwijn verzekerde dat de verwensingen geen scheldwoorden waren. “Het was niets speciaals. Ik heb dat duidelijk gemaakt en dan is het ook klaar. Zij mogen zeggen wat ze willen, maar als ik iets vind zeg ik het ook. Dat heb ik gedaan, dan moet het ook klaar zijn. Voor mij is het klaar, ja.”

Bergwijn herhaalde via sociale media nogmaals zijn boodschap aan de fans van PSV. “Win together, lose together”, zo publiceerde de Oranje-international op Instagram.